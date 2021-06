La San Camillo e la Riviera Handball uniscono le forze per affrontare insieme le nuove sfide sportive post Covid

Le due associazioni sportive, entrambe affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Handball e alla Federation Francaise de Handball, promuovono da tempo lo sviluppo della disciplina della pallamano sul territorio imperiese. Questo ultimo anno di pandemia ha oggettivamente creato enormi difficoltà nella proposta sportiva per le problematiche sanitarie, per i lock down, i divieti e alla mancanza di infrastrutture disponibili. Le due associazioni sportive non esentate da questi problemi, anzi con l’aggravio di promuovere uno sport poco conosciuto e con maggior difficoltà nel trovare aderenti hanno sentito la necessità di unire gli impegni per un’azione promozionale più incisiva e per riunire i propri atleti nell’intento di organizzare adeguate squadre nelle varie categorie giovanili e seniores che possano partecipare ai rispettivi campionati federali italiani e francesi.

Il percorso prevede l’aggiunta del nome Riviera nella San Camillo Pallamano Imperia, per tenere attiva la società con maggiore anzianità d’iscrizione, e la chiusura della associazione Riviera Handball confluendo tutti gli atleti, tecnici e collaboratori nella San Camillo Riviera Pallamano Imperia.

“Riteniamo che riprendere le attività insieme – commenta il presidente della Ex Riviera Handball Lino Versaci – permetta di avere più squadre di differenti categorie giovanili e seniores per affrontare al meglio la ripresa dei campionati federali”.

“Questa unione ci permetterà – spiega il presidente della USD San Camillo Riviera Pallamano Imperia, Gianvittorio Martini – di potenziare la nostra presenza nelle scuole ed in tutte quelle attività promozionali per far provare ad un numero ancora maggiore di ragazzi la bellezza dello sport della pallamano”.