Ci siamo! 'Somo Lounge' il 3 giugno inaugura la stagione estiva presso la piscina dell'Hotel Napoleon

La famosa cucina del “Somo Restaurant” di Roma sbarca a Sanremo presso la piscina dell'Hotel Napoleon. Per tutto il periodo estivo verrà proposta a pranzo e a cena una cucina creativa dallo stile orientale e mediterraneo ed una di sushi. Tutte le sere Dj set con aperitivi a base di crudi e sushi.

“Questo nuovo progetto – ha spiegato Lorenzo Leuzzi, Chef Executive del “Somo Lounge”- ha come scopo quello di interpretare la cucina in modo diverso. L'incontro tra l'Oriente e la Liguria non è a caso, infatti, avremo in carta anche i gamberi di Sanremo che verranno serviti crudi e delle capesante che saranno preparate con una salsa a base di pesce e pane di Triora. I sapori dei nostri piatti parleranno di una cucina della tradizione in evoluzione. A pranzo verranno inoltre proposte molte “salads” fresche con prodotti ricercati e un menu per il pranzo composto prevalentemente da pesce, con particolare risalto al sushi ed ai sapori della Liguria. Alla sera per la cena proporremo un menù raffinato con antipasti, primi, secondi e dolci à la carte. La filosofia del “Somo Lounge” sarà quella di far star bene i nostri ospiti e farli divertire, grazie ad un team di lavoro molto professionale che cura ogni dettaglio”.

Lo staff del 'Somo Lounge' vi aspetta a partire dal 3 giugno in corso Marconi, 56 a Sanremo, presso l'Hotel Napoleon. Prenotate al 348 5191710!