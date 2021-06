Coronavirus: nuovo minimo storico del tasso di positività (0,6%), oggi solo 19 nuovi contagi in regione

Anche se in provincia di Imperia sono 2 i nuovi contagi (contro lo zero di ieri ma con molti più tamponi) anche oggi si registra il minimo storico del tasso di positività nella nostra regione, a conferma del netto calo della pressione Covid.

Sono infatti 19 i nuovi positivi oggi in Liguria, a fronte di 2.927 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 1.975 antigenici rapidi), uno ogni 154,05 pari allo 0,6%.

In provincia di Imperia, come detto, sono stati 2 i nuovi contagiati contro i 4 del savonese, gli 8 di Genova e i 5 di Spezia. Ancora in calo i ricoverati, sia in regione (-15) che nell'imperiese (-5). Un morto segnalato oggi in tutta la Liguria, un 81enne a Genova.

Intanto la Liguria continua a vaccinare anche i più giovani: nel secondo ‘Vaccine Day’ aperto ieri in Liguria, gli over 18 hanno aderito entusiasti alla chiamata volontaria per AstraZeneca o Johnson&Johnson, facendo registrare il boom di prenotazioni già alle ore 23, con il J&J che in Asl 1 e in Asl 3 è andato esaurito in meno di un’ora.

Anche durante l’Open Vaccine Day di ieri, in meno di 24 ore erano terminate 22mila dosi e lo stesso risultato si è avuto nella seconda chiamata volontaria per gli Over 18 che stanno esaurendo le dosi disponibili: “I giovani sono la nota lieta della nostra Regione - ha detto il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti - e ci stanno dando un’altra grande lezione proprio in un momento cruciale per la ripartenza della nostra Regione e di tutta l’Italia. Tra poco i ragazzi delle scuole superiori saranno chiamati alla prova di maturità e anche a loro solo rivolte le nostre campagne di vaccinazione su base volontaria. Non avendo avuto indicazioni da parte della struttura commissariale, con gli open day abbiamo dato anche a loro la possibilità di vaccinarsi: un modo per mettersi in sicurezza e tornare alla vita quest’estate, dopo il lockdown che li ha sicuramente provati. Spero che la lezione che stanno dando i giovani possa essere raccolta anche da quella fascia di età più matura che ha invece deciso di aspettare l’andamento della campagna vaccinare per effettuare la prenotazione. Domani lanceremo la campagna ‘Adulto e vaccinato’ proprio per sensibilizzare chi è ancora indeciso”.

Tamponi processati con test molecolare: 1.294.645 (+2.927)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 325.764 (+1.975)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 102.780 (+19)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.232 (-457)

Casi per provincia di residenza

Imperia 187 (-82)

Savona 322 (-55)

Genova 1.234 (-255)

La Spezia 332 (-51)

Residenti fuori regione o estero 61 (-4)

Altro o in fase di verifica 96 (-10)

Totale 2.232 (-457)

Ospedalizzati: 144 (-15); 30 (-) in terapia intensiva

Asl 1 - 24 (-5); 3 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 30 (-2); 5 (-) in terapia intensiva

San Martino - 30 (-); 11 (-) in terapia intensiva

Galliera - 14 (-1); 2 (-) in terapia intensiva

Asl 3 - 25 (-1); 4 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 2 (-2): nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 19 (-4); 5 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 896 (-98)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 96.224 (+475)

Deceduti: 4.324 (+1)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 303 (-40)

Asl 2 - 141 (-4)

Asl 3 - 558 (-11)

Asl 4 - 42 (-40)

Asl 5 - 287 (-2)

Totale - 1.428 (-42)

Dati vaccinazioni 31/05/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 994.850

Somministrati: 967.246

Percentuale: 97%