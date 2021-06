Imperia, riaperture: da oggi bar e ristoranti possono servire al chiuso. Gli esercenti: "Difficile riabituare i clienti, ma è un segno di speranza" (foto e video)

Da oggi bar, ristoranti e pubblici esercizi in generale in zona gialla, quindi anche in Liguria, possono ritornare a servire i propri clienti al bancone e anche al tavolo in ambienti al chiuso. Si procede quindi con il calendario che scandisce la ripartenza dell'Italia, come stabilito dall'ultimo decreto sulle riaperture. Rimangono in vigore le misure anti-contagio da covid-19. Nello specifico all’interno dei ristoranti vige l’obbligo di indossare la mascherina ogni volta che ci si alza bar, pub e ristoranti devono chiudere solo per il coprifuoco notturno, cioè alle 23.

Saltato anche il limite di massimo 4 persone al tavolo: saranno nuovamente possibili le tavolate tra amici. In base alle ultime linee guida approvate, inoltre, in bar e ristoranti va definito il numero massimo di presenze "in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d'aria". Per il resto va assicurato il mantenimento di almeno 1 metro di distanza tra i clienti di tavoli diversi. Inoltre è raccomandato "l'accesso tramite prenotazione", mantenendo "l'elenco dei soggetti che hanno prenotato per un periodo di 14 giorni". Invariate le regole sui menù che devono essere consultabili attraverso "soluzioni digitali" oppure "in stampa plastificata, disinfettabile dopo l'uso". In alternativa "cartacei sostituibili". Vanno infine "adottate misure al fine di evitare assembramenti al di fuori del locale e delle sue pertinenze".

Nonostante queste piccoli limitazioni l’affievolimento delle misure restrittive comune rappresentano una boccata di ossigeno per un settore in ginocchio. Siamo stati al centro di Imperia, a Oneglia, dove sono presenti numerosi pubblici esercizi.

"Dopo tanto tempo oggi ritorniamo a servire al bancone, a servire all’interno, ci dice Marco Ballerano, titolare bar 'Al punto giusto', speriamo che sia una ripresa di normalità. Ci vorrà del tempo perché non è facile riprendere immediatamente i ritmi di prima. Speriamo nel tempo di recuperare il lavoro. Con la zona bianca a parte il coprifuoco che non ci sarà più durante il giorno cambia un pochino, bisogna soltanto riuscire a riprendere i ritmi di normalità. Soprattutto al mattino ormai la gente ha cambiato le proprie abitudini. In tanti adesso la colazione la fanno a casa prima invece era l’appuntamento fisso al bar per fare anche due chiacchiere. Si è un po’ perso questo, occorrere recuperare le buone abitudini di una volta".

“È una giornata positiva e di buon auspicio, ci dice invece, Agostino Roascio, titolare del 'Bar Agostino' in piazza Dante. Gli auguri vanno anche a tutti i miei colleghi, alla ristorazione e tutto il settore che è stato molto penalizzato. Ci auguriamo che con questa riapertura le cose possano riprendere nel miglior modo possibile. L’ottimismo di vedere anche arrivare un po' di gente da fuori soprattutto nel fine settimana c'è; speriamo nel tempo che è quello che incoraggia di più le persone a muoversi e quindi a frequentare le nostre zone".