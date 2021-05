Sanremo: sabato scorso le gare di atletica provinciale (Ragazzi), tutti i risultati le premiazioni

Si sono svolti sabato scorso a Sanremo le gare di Atletica provinciale, della categoria ragazzi e ragazze (11 e 12 anni). Grande partecipazione da parte delle società imperiesi, tornate dopo oltre un anno a poter far gareggiare i propri giovani atleti.

Brillanti i risultati di tutti nelle due specialità di tetrathlon, disciplina dell’atletica giovanile che prevede di far partecipare a quattro prove differenti gli atleti per poi fare una classifica finale. Il comitato ha reputato che è molto importante a questa età invogliare i ragazzi alla multidisciplinarietà, così da sviluppare in loro tutte le caratteristiche che gli serviranno nel proseguo della crescita sportiva e non.

Tutti bravi ma si sono particolarmente distinti i vincitori dei singoli tetrathlon:

- Tetrathlon A categoria ragazze è stato vinto da chiara Fiorilli della Foce Sanremo

- Tetrathlon A categoria ragazzi è stato vinto da Davide Crisci della Maurina Olio Carli Imperia

- Tetrathlon B categoria ragazze è stato vinto da Aurora Frate della Maurina Olio Carli Imperia

- Tetrathlon B categoria ragazzi è stato vinto da Federico Catassi della Nuova Atletica 92.

La classifica complessiva, che premiava il maggior punteggio ottenuto in generale è stato vinto dai due portacolori della Maurina Olio Carli Imperia: Aurora Frate e Davide Crisci. Tutti gli atleti saliti sul podio sono stati premiati e i due vincitori hanno ricevuto inoltre una maglietta Errea con il logo del Comitato che ha messo a disposizione i premi.