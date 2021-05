La Pallamano Imperia Under13 sempre più vicina al titolo dell'Area 2 Nord Ovest

Altro concentramento Under13 ed altre tre vittorie per i ragazzi della USD San Camillo che domenica hanno giocato sul campo del Cassano Magnago.

Si portano quindi a nove le vittorie dei ragazzi della Pallamano Imperia con le ultime tre partite giocate nel concentramento lombardo, vinte contro il Franciacorta 31-20, contro il Virtus Carnago 33-17 e infine contro il Derthona 27-9.

“Seppur così giovani - commenta il vice presidente della San Camillo, Riccardo Carrai - i nostri ragazzi stanno dando prova di tenacia, determinazione e costanza, continuando ad imporsi con un gioco veloce e di squadra”.

L’ultimo appuntamento per la categoria sarà per mercoledì sul campo del Vigevano per le ultime tre emozionanti partite di stagione.

Giocatori: Emanuele Buletini, Edoardo Convalle, Francesco Convalle, Massimo Desideri, Ahmet Kakan, Paola Moscati, Matteo Mondo, Sabrina Polimeno, Giulio Sasso, Thomas Vellku

Allenatore: Alberto Reichstein

Dirigenti: Patrizia Zanello, Saul Convalle