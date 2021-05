Dolcedo, la Croce Bianca non si ferma mai. Esercitazione a Santa Brigida con 30 volontari e personale sanitario del 118: "La formazione alla base del nostro lavoro" (foto)

La Croce Bianca di Imperia non si ferma mai. Giornata all’insegna della formazione quella vissuta ieri da più di 30 volontari che, con il supporto del personale del 118 di Imperia e Savona, hanno preso parte ad una serie di esercitazioni a Santa Brigida, nel comune di Dolcedo dove per l’occasione sono state impiegate tre ambulanze, due automediche e un mezzo per il trasporto delle persone con disabilità. L’iniziativa, organizzata dal volontario nonché consigliere delle pubblica assistenza, Roberto Rovera, si è articolata attraverso la simulazione di quattro scenari. Il primo ha riguardato la caduta di un ciclista, il secondo un malore di un escursionista che ha accusato anche un attacco cardiaco. Il terzo scenario invece, ha visto la simulazione di un incidente tra un pulmino e un pedone ed infine il sinistro di un auto schiantata contro un muro e il conseguente soccorso al guidatore.

Scenari questi che purtroppo potrebbero verificarsi durante i turni di volontariato. “È stata una bellissima esperienza- ha detto a Imperia News il consigliere Rovera, un momento di crescita per i nostri volontari che cosi hanno potuto anche ‘esercitarsi’ nel rapporto con il personale sanitario e la centrale del 118. Sono veramente soddisfatto per l’impegno profuso da parte di tutti e contiamo di organizzare almeno altri due appuntamenti formativi. Il prossimo speriamo di poterlo effettuare subito dopo l’estate”.

Soddisfatto anche il presidente Roberto Trincheri il quale invece, ha dichiarato che “è stata una domenica intensa dedicata interamente alla formazione che è appunto alla base del nostro lavoro. Siamo contentissimi poiché l’iniziativa è riuscita e quindi ringrazio il primario Ferlito nonché il personale del 118 intervenuto e poi anche il nostro gruppo 'Formazione' per la loro professionalità e dedizione, ma il grazie più sentito è ai volontari che si sono messi in gioco e che di domenica invece, di stare a casa hanno preferito indossare la divisa per svolgere questa esercitazione. Un successo quindi che dimostra quanto la Croce Bianca punti tantissimo sulla formazione perché solo attraverso di essa si può garantire un soccorso, preciso, serio e fatto bene”.