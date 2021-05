Bordighera: 40 soccorritori nel fine settimana al corso di aggiornamento Blsd della Croce Rossa (Foto)

Si è svolto nell’ultimo fine settimana, tenuto dalle infermiere volontarie dell'Ispettorato di Bordighera e dagli istruttori e in collaborazione con il Comitato Bordighera e di Ventimiglia, un corso di aggiornamento BLSD.

Nella sede della Croce Rossa della città delle palme, hanno partecipato 40 soccorritori per:

- verificare il mantenimento delle competenze nelle manovre salvavita dell'Esecutore sanitario BLSD adulto e pediatrico;

- rivedere le manovre salvavita e la sequenza di base dell'adulto, del lattante e del bambino in arresto respiratorio e/o cardiaco o con ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo;

- conoscere le abilità relative all'impiego del defibrillatore semiautomatico nel soggetto in arresto cardiorespiratorio.

Al termine del corso grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente della Cri, Vincenzo Palmero: “Vorrei ringraziare tutti quelli che hanno partecipato – ha detto – sia gli istruttori che i corsisti. L’aggiornamento nel difficile e importante lavoro che svolgiamo è fondamentale e, quanto fatto in questo weekend, è diretto proprio verso la sicurezza di chi andiamo a soccorrere”.