Taggia: gestione del nido Girotondo, arrivate alcune manifestazioni d'interesse ora si andrà a gara

Sono almeno quattro le proposte arrivate in comune per la gestione dell’asilo nido comunale di Taggia. Nelle scorse settimane il consiglio comunale ha approvato il passaggio a una gestione privata. L’affidamento, avrà valenza da ottobre 2021 fino a settembre 2024 e con un corrispettivo presunto per l’intero periodo di affidamento del servizio è pari a 621.458,97 euro, esclusi i costi di sicurezza da quantificare in seconda battuta.



Che cosa cambierà? Verranno accolti più bambini, si passerà da 18 a 24 iscrizioni, con un ampliamento della fascia oraria di frequenza. Non cambieranno sia la retta mensile chiesta alle famiglie, 260 euro, così come i buoni mensa, 3 euro. Il passaggio da una gestione comunale a una privata permetterà al comune un considerevole risparmio nei prossimi anni, visto che alcune unità del personale ausiliario ed educativo alle dipendenze dell'ente raggiungeranno l’età pensionabile: quindi con una riduzione della spesa e un aumento delle entrate data dal numero maggiore di bambini.



Dalla prossima settimana, i soggetti che hanno partecipato alla manifestazione d’interesse saranno invitati dal Comune a iscriversi sulla piattaforma Traspare. A quel punto gli iscritti saranno inseriti nella procedura di gara vera e propria che porterà all’affidamento della gestione del nido.



Nonostante il passaggio a un privato, il Comune manterrà comunque un controllo. Infatti la gestione e quindi la performance del nuovo servizio, sarà sottoposta ad analisi. Ciclicamente l’aggiudicatario e l’ente si incontreranno per valutare il rispetto del progetto.