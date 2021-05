Imperia, bonus affitti: il Comune approva 196 domande. 'Beccati' 58 furbetti del reddito di cittadinanza a cui l'istanza è stata respinta

Sono 196 i cittadini che beneficeranno del bonus affitti per le spese sostenute nel 2019. Le domande presentate in tutto sono state 305, ma di queste ben 109 sono state rigettate in quanto prive dei requisiti indicati dal bando emanato dal Comune oppure è stato riscontrato che vi sono state dichiarazioni false. Nello specifico 58 sono state respinte in quanto il soggetto richiedente proprio per l’anno 2019 era percettore del reddito o della pensione di cittadinanza, circostanza questa che escludeva la possibilità di avere diritto ai contributi. C’è infatti, chi ha provato lo stesso a richiedere i fondi ma dai controlli incrociati da parte dell’ente è stato scoperto in poco tempo. Inoltre, altri 18 avevano già ricevuto queste somme, ma hanno nuovamente ripresentato la domanda che ovviamente è stata bocciata.

I contribuiti che verranno erogati partono da un minimo di 96 euro a un massimo di 616 euro. In tutto i fondi impegnati dal Comune ammontano a 80 mila e 621,75 euro. Questo è il secondo bando che il comune imperiese emana nei confronti dei cittadini in difficoltà. Nel novembre scorso infatti, la Regione Liguria ha comunicato all’ente che erano state avviate le procedure per l’attribuzione di risorse integrative per il sostegno di questo tipo di spesa assegnando al Comune altri 195 mila e 790 euro. In tutto la Regione per il 2020 attraverso il dipartimento “Territorio, ambiente, Infrastrutture e trasporti” ha stanziato al comune di Imperia la somma di 252 mila euro. L’amministrazione comunale, in aggiunta alle risorse regionali ha regionali, destinato nel 2020 ulteriori 143 mila e 727,75 euro portando così a complessivi 395 mila e 790,19 euro la somma totale finalizzata al sostegno alla locazione relativamente alle spese 2019.

Ad oggi sono stati liquidati quindi oltre 280 mila euro. Il bando scadeva il 14 maggio scorso ed era specificato che sarebbero stati esclusi dai contributi i conduttori di alloggi di edilizia residenziale pubblica, gli assegnatari di alloggi di proprietà comunale concessi in uso per finalità sociali, i titolari, nell'anno 2019, del reddito di cittadinanza o della pensione di cittadinanza. Su questo aspetto il Comune aveva chiarito che nessuno dei componenti del nucleo familiare richiedente il bonus affitti doveva percepire queste misure di sostegno così come era stato evidenziato che sarebbero stati esclusi coloro che avevano già partecipato al prevedente bando emanato il 30 ottobre scorso con scadenza il 30 novembre 2020.