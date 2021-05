Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 31 maggio a domenica 6 giugno in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 31 MAGGIO



SANREMO



16.00. ‘La Sanremo della Belle Époque e la Pace del 1920’: visita guidata tra ville e giardini parlando del periodo d’oro di Sanremo a cura della guida Marco Macchi (8 euro). Ritrovo dalla statua della Primavera in corso Imperatrice (più info)

IMPERIA

18.00. Mostra collettiva a cura del Comitato San Giovanni Ineja dal titolo ‘Aspettando San Giovanni … Oneglia nei quadri dei nostri pittori’. Galleria ‘Il Rondò’, Piazza Dante, fino al 2 giugno, tutti i giorni ore 16-19, domenica chiuso (più info)



BORDIGHERA

20.00. Evergreen Music con il Reladuo Live. Bar Atú, lungomare Argentina 30, info 0184 261202

DIANO MARINA

16.30. ‘Outdoor Week’: passeggiata tra gli orti di Diano Marina, affacciati sul mare con degustazione (10 euro). Ritrovo davanti all’ufficio Iat in via Genala (più info)



CERVO

10.30. ‘Outdoor Week’: escursione alla scoperta del centro storico di Cervo per conoscere la sua storia millenaria (7 euro). Ritrovo presso il parcheggio dell’ex stazione ferroviaria, via Aurelia 59 (più info)

ENTROTERRA

VILLA FARALDI

9.00. ‘Outdoor Week’: escursione ad Anello Villa Faraldi / Tovo Faraldi. Ritrovo davanti al palazzo comunale, parcheggio in loco (più info)

FRANCIA



9.00. 3° Festival dei Giardini a tema su ‘Giardini d'artisti’, il Festival des Jardins de la Côte d'Azur propone una passeggiata senza tempo dove arte e natura diventano una cosa sola attraverso 24 giardini artistici dislocati sino al 9 giugno in queste città: Antibes, Cannes, Cap d’Ail, Grasse, Mandelieu-La Napoule, Menton, Monaco, Nice, Saint-Jean-Cap-Ferrat (i dettagli a questo link)



MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

19.00. 18a edizione del Monte-Carlo Film Festival della Commedia, evento ideato e organizzato da Ezio Greggio. Grimaldi Forum Monaco, fino al 5 giugno (la brochure a questo link)

Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it

MARTEDI’ 1 GIUGNO

SANREMO

10.00. ‘I parchi di Sanremo e il Museo del Fiore’: visita guidata ai parchi di Sanremo e al Museo del Fiore accompagnati dalla guida Marco Macchi (8 euro + 2 euro per ingresso al Museo). Ritrovo davanti alla biglietteria della stazione ferroviaria, info e prenotazioni 327 0824866 (più info)

16.00. Visita guidata della ‘Pigna’ tra piazzette e carruggi fino al belvedere dei Giardini Regina Elena e al Santuario della Madonna della Costa accompagnati dalla giuda Marco Macchi (8 euro). Ritrovo davanti alla concattedrale di San Siro (più info)

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)

IMPERIA

18.00. Mostra collettiva a cura del Comitato San Giovanni Ineja dal titolo ‘Aspettando San Giovanni … Oneglia nei quadri dei nostri pittori’. Galleria ‘Il Rondò’, Piazza Dante, fino al 2 giugno, tutti i giorni ore 16-19, domenica chiuso (più info)

DIANO MARINA

10.00. ‘Outdoor Week’: visita guidata al centro di Diano Marina tra arte, storia e cultura (7 euro). Ritrovo davanti all’ufficio Iat in via Genala, a fianco della chiesa parrocchiale (più info)

10.00-19.00. ‘L'Estetica del Segno’: mostra personale a cura di Franco Bruzzone. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 6 giugno, da martedì a sabato 10/12.00-16/19, (info)

ENTROTERRA

DIANO ARENTINO

17.30. Per ‘Outdoor Week’, ‘Wine experience’: visita con degustazione presso l’Azienda agricola ‘Maria Donata Bianchi’ (15 euro), Ritrovo presso la sede dell’Azienda in località Valcrosa, via Merea 101 (più info)



FRANCIA



9.00. 3° Festival dei Giardini a tema su ‘Giardini d'artisti’, il Festival des Jardins de la Côte d'Azur propone una passeggiata senza tempo dove arte e natura diventano una cosa sola attraverso 24 giardini artistici dislocati sino al 9 giugno in queste città: Antibes, Cannes, Cap d’Ail, Grasse, Mandelieu-La Napoule, Menton, Monaco, Nice, Saint-Jean-Cap-Ferrat (i dettagli a questo link)



MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

15.00 & 19.00. 18a edizione del Monte-Carlo Film Festival della Commedia, evento ideato e organizzato da Ezio Greggio. Grimaldi Forum Monaco, fino al 5 giugno (la brochure a questo link)



MERCOLEDI’ 2 GIUGNO

SANREMO



9.00. Per l’anniversario della fondazione della Repubblica, breve cerimonia alle al monumento dei Caduti in via Roma, angolo corso Mombello. Interviene il sindaco Alberto Biancheri. Presente il Gonfalone civico con agenti in alta uniforme

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)

IMPERIA

16.00-19.00. Ultimo giorno della Mostra collettiva a cura del Comitato San Giovanni Ineja dal titolo ‘Aspettando San Giovanni … Oneglia nei quadri dei nostri pittori’. Galleria ‘Il Rondò’, Piazza Dante, tutti i giorni ore 16-19, domenica chiuso (più info)

VENTIMIGLIA



8.30-19.30. In occasione della festa della Repubblica, apertura straordinaria del Museo preistorico dei Balzi Rossi (prenotazioni a questo link)



9.00-17.00. In occasione della festa della Repubblica, apertura straordinaria dell’Area archeologica di Nervia (prenotazioni a questo link)

9.30. Per il Progetto anziani ‘Benessere in Liguria’, passeggiata sulla pista pedonale da Ventimiglia a Camporosso con consegna di gadget e breve Conversazione sull’Oasi del Nervia. A cura dell’Associazione Auser. Ritrovo presso il piazzale ‘Campasso’ (lato parcheggio ex Ospedale)

TAGGIA

9.00. ‘Passo Teglia & Passo della Mezzaluna’: escursione alla scoperta della storia e delle leggende legate al bosco di Rezzo accompagnati dalla guida GAE Luca Patelli, Ritrovo presso parcheggio stazione di Taggia (più info)

DIANO MARINA



9.00-17.00. In occasione della ‘Festa della Repubblica Italiana’ il Museo Civico del Lucus Bormani osserva una apertura straordinaria alla scoperta attraverso gli oltre 800 reperti e documenti della storia millenaria del golfo dianese. Museo Civico del Lucus Bormani, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, info 0183 497621 (h 9/12-15/17)



10.00-19.00. ‘L'Estetica del Segno’: mostra personale a cura di Franco Bruzzone. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 6 giugno, da martedì a sabato 10/12.00-16/19, (info)

11.00. Per ‘Outdoor Week’, ‘Wine experience’: visita con degustazione presso l’Azienda Agricola ‘Poggio dei Gorleri’ (15 euro). Ritrovo presso la sede dell’Azienda in via San Leonardo 38 in frazione Diano Gorleri (più info)

CERVO



9.30. Per ‘Outdoor Week’, escursione didattica tra natura, tradizioni popolari e archeologia, alla scoperta della flora locale, tra strade bianche e sentieri nel parco comunale del Ciapà (10 euro). Ritrovo in Piazza Castello (più info)

ENTROTERRA

DIANO CASTELLO



17.00. Per ‘Outdoor Week’, visita guidata alla scoperta della storia e delle bellezze architettoniche di Diano Castello e dei suoi gioielli (10 euro). Ritrovo sotto il loggiato di piazza Quaglia, a fianco dell’ufficio Iat (più info)



PORNASSIO

9.00. ‘Le dorsali della Val Tanarello’: escursione in una delle aree più selvagge e incontaminate del Parco Naturale delle Alpi Liguri accompagnati della guida GAE Marco Rosso. Ritrovo a Colle di Nava (più info)

FRANCIA



9.00. 3° Festival dei Giardini a tema su ‘Giardini d'artisti’, il Festival des Jardins de la Côte d'Azur propone una passeggiata senza tempo dove arte e natura diventano una cosa sola attraverso 24 giardini artistici dislocati sino al 9 giugno in queste città: Antibes, Cannes, Cap d’Ail, Grasse, Mandelieu-La Napoule, Menton, Monaco, Nice, Saint-Jean-Cap-Ferrat (i dettagli a questo link)

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

11.00, 15.00 & 19.00. 18a edizione del Monte-Carlo Film Festival della Commedia, evento ideato e organizzato da Ezio Greggio. Grimaldi Forum Monaco, fino al 5 giugno (la brochure a questo link)

GIOVEDI’ 3 GIUGNO

SANREMO

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)

DIANO MARINA



9.00. Per ‘Outdoor Week’, escursione guidata a Diano Marina e alla borgata Colla di San Pietro (10 euro). Ritrovo al Parco Giaiette, via Rossini (più info)

10.00-19.00. ‘L'Estetica del Segno’: mostra personale a cura di Franco Bruzzone. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 6 giugno, da martedì a sabato 10/12.00-16/19, (info)

16.30. Per ‘Outdoor Week’, visita guidata al centro di Diano Marina tra arte, storia e cultura (7 euro). Ritrovo davanti all’ufficio Iat di Diano Marina, via Genala (più info)

ENTROTERRA

DIANO ARENTINO



10.30. Per ‘Outdoor Week’, ‘Wine experience’: visita con degustazione all’Azienda Agricola ‘Maria Donata Bianchi’ (15 euro). Ritrovo presso la sede dell’Azienda di località Valcrosa, via Merea 101 (più info)

DIANO SAN PIETRO



17.30. Per ‘Outdoor Week’, visita con degustazione presso ‘L’Antico Frantoio’ (6 euro). Ritrovo presso la sede del Frantoi in corso Saguato 5 (più info)

FRANCIA



9.00. 3° Festival dei Giardini a tema su ‘Giardini d'artisti’, il Festival des Jardins de la Côte d'Azur propone una passeggiata senza tempo dove arte e natura diventano una cosa sola attraverso 24 giardini artistici dislocati sino al 9 giugno in queste città: Antibes, Cannes, Cap d’Ail, Grasse, Mandelieu-La Napoule, Menton, Monaco, Nice, Saint-Jean-Cap-Ferrat (i dettagli a questo link)

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

11.00, 15.00 & 19.00. 18a edizione del Monte-Carlo Film Festival della Commedia, evento ideato e organizzato da Ezio Greggio. Grimaldi Forum Monaco, fino al 5 giugno (la brochure a questo link)



VENERDI’ 4 GIUGNO

SANREMO

16.00. ‘Sinfonia gaia ed innocente’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Grigor Palikarov con Bulent Evcil al flauto. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso gratuito (più info)

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)

IMPERIA

10.30. 20ª edizione del Festival della Cultura Mediterranea città di Imperia nel centro storico di Porto Maurizio. Leit Motiv di questa edizione: ‘BonTon 2021 fenomenologia dei comportamenti’. Fino al 6 giugno (il programma a questo link)

VENTIMIGLIA

14.30. Per ‘Un itinerario romano da scoprire’, ‘Dal Forte al Forte’: passeggiata sul tracciato dell'antica via nel tratto compreso fra il Forte dell'Annunziata, Porta Canarda e le mura del centro storico di Ventimiglia. Ritrovo davanti al Forte dell'Annunziata, info 0184 351181 (più info)

17.00. ‘Donne e lavoro’: convegno introdotto da Daniela Lorenzi dell’associazione P.E.N.E.L.O.P.E. con intervento del Consigliere regionale Mabel Riolfo. Conclusione a cura di Fulvia Veirana della Cgil Liguria + Cena Sociale alle ore 20, 10 euro). Spes, Corso Limone Piemonte 63, info paxatutti@gmail.com

DIANO MARINA



9.30. ‘Outdoor Week’: passeggiata tra gli orti di Diano Marina, affacciati sul mare con degustazione (10 euro). Ritrovo davanti all’ufficio Iat in via Genala (più info)

10.00-19.00. ‘L'Estetica del Segno’: mostra personale a cura di Franco Bruzzone. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 6 giugno, da martedì a sabato 10/12.00-16/19, (info)

17.30. Per ‘Outdoor Week’, ‘Wine experience’: visita con degustazione presso l’Azienda Agricola ‘Poggio dei Gorleri’ (15 euro). Ritrovo presso la sede dell’Azienda in via San Leonardo 38 in frazione Diano Gorleri (più info)

ENTROTERRA

DOLCEACQUA

15.00-18.00. ‘Silenzio Errante’: personale di pittura dell’artista Giuseppe Fabris. Pinacoteca Morscio, fino al 13 giugno (dal venerdì alla domenica), info 348 3052372

DIANO CASTELLO



20.45. Per ‘Outdoor Week’, visita guidata alla scoperta della storia e delle bellezze architettoniche di Diano Castello e dei suoi gioielli (10 euro). Ritrovo sotto il loggiato di piazza Quaglia, a fianco dell’ufficio Iat (più info)

FRANCIA



9.00. 3° Festival dei Giardini a tema su ‘Giardini d'artisti’, il Festival des Jardins de la Côte d'Azur propone una passeggiata senza tempo dove arte e natura diventano una cosa sola attraverso 24 giardini artistici dislocati sino al 9 giugno in queste città: Antibes, Cannes, Cap d’Ail, Grasse, Mandelieu-La Napoule, Menton, Monaco, Nice, Saint-Jean-Cap-Ferrat (i dettagli a questo link)

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

19.00. 18a edizione del Monte-Carlo Film Festival della Commedia, evento ideato e organizzato da Ezio Greggio. Grimaldi Forum Monaco, fino al 5 giugno (la brochure a questo link)



SABATO 5 GIUGNO

SANREMO

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)

IMPERIA

10.30. 20ª edizione del Festival della Cultura Mediterranea città di Imperia nel centro storico di Porto Maurizio. Leit Motiv di questa edizione: ‘BonTon 2021 fenomenologia dei comportamenti’. Fino al 6 giugno (il programma a questo link)

16.30-19.30. Apertura nel mese di giugno di Villa Faravelli - M.A.C.I. Museo d'Arte Contemporanea di Imperia in Viale Giacomo Matteotti 151, ingresso su prenotazione telefonando a 0183 701555

VALLECROSIA

8.30-18.30. ‘AnticArte’: mercatino commerciale di antiquariato e collezionismo. Solettone sud (ogni primo sabato di tutti i mesi)

BORDIGHERA

13.00. Giornata nazionale ‘Appuntamento in giardino’: visita al giardino tra le piante esotiche e centenarie piantumate più di un secolo fa da Clarence Bicknell + conversazione curata da Giovanni Russo sulla passione botanica di Clarence Bicknell (h 15) + dalle 16 visita alla scoprta delle specie diverse di valore, accompagnati da Claudio Littardi, curatore del Parco Bicknell e delle sue piante monumentali. Museo Bicknell, Via Romana 39, prenotazioni allo 0184 263601

DIANO MARINA

9.00. Per ‘Outdoor Week’, escursione guidata ad anello intorno a Diano Serreta (10 euro). Ritrovo al parcheggio del cimitero della frazione di Diano Serreta (più info)



10.00-19.00. ‘L'Estetica del Segno’: mostra personale a cura di Franco Bruzzone. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 6 giugno, da martedì a sabato 10/12.00-16/19, (info)

ENTROTERRA

DIANO ARENTINO



17.30. Per ‘Outdoor Week’, visita al frantoio e alla cantina Azienda agricola ‘Ada Musso’ con degustazione (6 euro). Ritrovo presso la sede dell’Azienda in via IV Novembre (più info)

DIANO CASTELLO



10.45. Per ‘Outdoor Week’, visita guidata alla scoperta della storia e delle bellezze architettoniche di Diano Castello e dei suoi gioielli (10 euro). Ritrovo sotto il loggiato di piazza Quaglia, a fianco dell’ufficio Iat (più info)

DOLCEACQUA

15.00-18.00. ‘Silenzio Errante’: personale di pittura dell’artista Giuseppe Fabris. Pinacoteca Morscio, fino al 13 giugno (dal venerdì alla domenica), info 348 3052372

FRANCIA



9.00. 3° Festival dei Giardini a tema su ‘Giardini d'artisti’, il Festival des Jardins de la Côte d'Azur propone una passeggiata senza tempo dove arte e natura diventano una cosa sola attraverso 24 giardini artistici dislocati sino al 9 giugno in queste città: Antibes, Cannes, Cap d’Ail, Grasse, Mandelieu-La Napoule, Menton, Monaco, Nice, Saint-Jean-Cap-Ferrat (i dettagli a questo link)

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)



15.00. Tout l'Art du Cinéma - Les Mardis du Cinéma: proiezione del film ‘Ladies Killers’ di A. Mackendrick, a cura dell'Audiovisual Institute of Monaco. Théâtre des Variétés (info)

18.30. Serata di Gala per la chiusura della 18a edizione del Monte-Carlo Film Festival della Commedia, evento ideato e organizzato da Ezio Greggio. Grimaldi Forum Monaco (la brochure a questo link)



DOMENICA 6 GIUGNO

SANREMO



16.00. Per le ‘Note del Parco’, ‘Music speaks’: esibizioni di pianoforte e canto dei corsi medi e preparatori nell’anno accademico 2020-2021 della prof. Erica Martini dell’associazione ‘Sanremo Musica 2000’. Floriseum di villa Ormond, prenotazione al numero 340 4002419

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)

IMPERIA

10.30. Ultimo giorno della 20ª edizione del Festival della Cultura Mediterranea città di Imperia nel centro storico di Porto Maurizio. Leit Motiv di questa edizione: ‘BonTon 2021 fenomenologia dei comportamenti’ (il programma a questo link)

16.30-19.30. Apertura nel mese di giugno di Villa Grock in Via Fanny Roncati Carli, ingresso su prenotazione telefonando allo 0183 701555 (info)

18.00. Per la rassegna ‘Teatri Resistenti’, spettacolo ‘Madame Chrysanthème’ di e con Chiara Giribaldi de ‘I Cattivi di cuore’ per la regia di Gino Brusco. Spazio esterno il Csa La Talpa e l’Orologio, via Argine Destro 625, info e prenotazioni 329 4955513

BORDIGHERA

8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi

OSPEDALETTI



15.30. Saggio di fine anno degli allievi della Accademia Musicale di Ospedaletti CPM Edu. Auditorium Comunale, ingresso libero, info 3313534834

CERVO

10.30. ‘Outdoor Week’: escursione alla scoperta del centro storico di Cervo per conoscere la sua storia millenaria (7 euro). Ritrovo presso il parcheggio dell’ex stazione ferroviaria, via Aurelia 59 (più info)

ENTROTERRA

APRICALE

15.00. ‘Quattro passi nel medioevo’: festa al suono dei tamburini e con lo sventolare dei vessilli esibiti dagli sbandieratori + personaggi vestiti a tema + shooting fotografico con cinque fotografi che immortalano le modelle ed i modelli. Piazza sottostante il Castello della Lucertola

BAJARDO

9.00. Escursione da Bajardo a Monte Ceppo accompagnati dalla guida Marco Macchi. Ritrovo a Bajardo al bivio per Castelvittorio oppure alle 8.00 davanti alla vecchia stazione di Sanremo, info 338 1375423 (più info)

CASTELLARO

10.00. Alla scoperta del Borgo di Castellaro: evento a cura della Delegazione FAI di Imperia. Punto di incontro per le visite in piazza della chiesa alla sommità del borgo che dista circa 10-15 minuti a piedi dal parcheggio (prenotazioni a questo link)

DOLCEACQUA

15.00-18.00. ‘Silenzio Errante’: personale di pittura dell’artista Giuseppe Fabris. Pinacoteca Morscio, fino al 13 giugno (dal venerdì alla domenica), info 348 3052372

FRANCIA



9.00. 3° Festival dei Giardini a tema su ‘Giardini d'artisti’, il Festival des Jardins de la Côte d'Azur propone una passeggiata senza tempo dove arte e natura diventano una cosa sola attraverso 24 giardini artistici dislocati sino al 9 giugno in queste città: Antibes, Cannes, Cap d’Ail, Grasse, Mandelieu-La Napoule, Menton, Monaco, Nice, Saint-Jean-Cap-Ferrat (i dettagli a questo link)

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

16.00. ‘Jeep Elite’, campionato di basket: Monaco - Bourg en Bresse. Salle Omnisports Gaston Médecin dello Stade Louis II (info)

18.00. Per il Ciclo ‘Grande stagione’, concerto dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Joseph Pons con Nelson Goerner, pianoforte. In programma: Maurice Ravel e Manuel de Falla. Auditorium Rainier III (più info)

