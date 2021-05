Pallavolo: il Grafiche Amadeo Sanremo vince in trasferta contro il Volley Colombiera.

Vince per 3 set a 1 il Grafiche Amadeo rsv Sanremo nella trasferta più lunga del campionato in quel di Sarzana per la pool promozione di Serie C maschile contro il Volley Colombiera.

Infatti i ragazzi in una partita resa nervosa dalle decisioni arbitrali perso il primo set per 25 a 22, il Grafiche Amadeo grazie ad uno strepitoso Robert Torello vince i tre set successivi per 25 a 22 - 25 a 21 - 25 a 20.

Con questo successo il Grafiche risale in classifica a 9 punti superando il Volley Colombiera ed il Volley Avis Bertoni.