Pallanuoto Giovanile: i risultati della domenica giallorossa della Rari Nantes Imperia

Nella domenica giallorossa, sono arrivate una vittoria ed una sconfitta per le giovanili di pallanuoto della Rari Nantes Imperia.

UNDER 18 MASCHILE

In mattinata, è arrivato il successo casalingo per gli Under 18 allenati da Stefano Fratoni, accompagnato in panchina da Gerbò. La Rari ha avuto la meglio sulla Venere Azzurra per 10-8 dopo un match davvero equilibrato, a tratti lento, che i giallorossi - infarciti di Under 16 - hanno saputo sbrogliare soltanto a cavallo tra il terzo e il quarto tempo, trascinati dalle triplette di Grosso e Cipriani.

Ecco il tabellino:

R.N.IMPERIA 10 - 8 VENERE AZZURRA

(3-3; 2-2; 4-3; 1-0)

IMPERIA - Di Lionardo, Bracco 2, Casella, Sciocchetti, Lucia 1, Demasi, Grosso 3, Rombo, Parolini, Cipriani cap. 3, Porro 1, Paganoni, Sassi. All.: Fratoni

V.AZZURRA - Lazzeri, Di Caro 1, Orsini 1, Conselmo, Arlotta, D'Impronzano, Civitella, Barcellone 3, Pisani, Biancardi 2, Pellicci, Nardone, Rosasco.

Note: espulso Barcellone (V) nel secondo tempo ex art. 22.13; Sup. Num. Imperia 4/ 10 + due rigori (uno realizzato e uno sbagliato); V.Azzurra 4/11 + due rigori

UNDER 20 FEMMINILE

Le giovani RariGirls cedono in trasferta alla Locatelli per 10-7. Nel match mattutino alla Piscina 'Sciorba' di Genova, le giallorosse vanno sotto ma non 'mollano' le avversarie. Nonostante il match sia sempre equilibrato, le ragazze allenate da Merci Stieber non riescono ad assestare il colpo finale per raggiungere il pari.

Ecco il tabellino:

U.S.LOCATELLI 10 - 7 R.N.IMPERIA

(3-2; 3-2; 2-2; 2-1)

LOCATELLI - Avenoso cap., Bianco 2, Donato 1, Bissocoli, Ravenna 1, Grasso 1, Rossi 5, Romano, Medicina, De Laurentiis, Porciani, Polidori, Banchi. All.: Carbone

IMPERIA - Giai, Ang. Amoretti, Martini, A.Amoretti 1, Mirabella cap. 3, Cappello, Ferraris, Accordino 2, Iazzetta, Sattin 1. All.: Stiber

Note: uscite per limite di falli Accordino (I) nel terzo tempo e Iazzetta (I) nel quarto; Sup. Num. Locatelli 3/13 + due rigori (realizzati), Imperia 2/6 + due rigori (uno realizzato e uno sbagliato)