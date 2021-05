Atletica: momento d'oro e grandi risultati per l'Associazione Sportiva Foce di Sanremo (foto)

Prima di parlare di problemi e risultati sportivi, bisogna far presente che l'Atletica, attività all'aperto per eccellenza, non ha subito i danni da Covid che hanno colpito altre discipline, soprattutto quelle costrette al coperto. Pur con qualche disagio (mancanza di spogliatoi, costretti a cambiarsi all'aperto anche in condizioni climatiche avverse, niente palestra ecc.), gli atleti hanno continuato ad allenarsi sia in pista che fuori, sulla ciclabile, nel parco di Villa Ormond, in spiaggia e, spesso, questi disagi hanno finito per potenziare fisico e carattere anzichè demoralizzare i nostri giovani. Ed ecco, con la riapertura della stagione agonistica i primi importanti risultati tecnici, quelli che proietteranno alcuni nostri talenti verso appuntamenti nazionali. La AS Foce ha subito messo su tavolo diversi assi: Gabriele Avagnina, allievo, nel salto in alto, col suo nuovo primato a m.1,91, minimo per i campionati italiani di categoria; Davide Ebrille, velocista junior, che ha corso i m.200 in 22"42, personale e, anche per lui, porte aperte per la rassegna nazionale; ieri, a Genova, quattro atletini allievi hanno corso la staffetta 4x100 in 44"91, tempo valido per andare a Rieti, a luglio, a sfidare tutte le staffette italiane in grado di scendere sotto il limite di 45"20. Si tratta di Gabriele Avagnina, Antonio Genova, Simone Enotarpi e Tiziano Mercuri perfetti in ogni momento della difficile gara.

Ma l'entusiasmo per questa nuova, esaltante, stagione atletica consiste anche nel fatto che decine di altri giovanissimi si sono migliorati in quasi tutte le discipline: i martellisti Rizzolio e Perilli, il cadetto Emanuel Bashmeta, il saltatore Lucarelli, il folto gruppo di lanciatori e lanciatrici del tecnico Flavio Magurno, le atlete dei preparatori Giuseppe Sini e Bruno Toblini. Il gruppo "Foce", proprio perchè vive lo sport all'aperto, ha visto arrivare, con le famiglie, decine di pulcini e anche per loro ci sono stati momenti di gioco-sport entusiasmanti. Sabato scorso, a Pian di Poma, erano di scena i ragazzi/e e su tutti sono emerse due valide promesse, Chiara Fiorili e Marinela Bashmeta. Impossibile fare l'elenco di tanti partecipati e dare giudizi avventati: il tempo ci dirà se abbiamo seminato bene. Per il momento non possiamo che essere soddisfatti e appagati.

Vittorio Bertellotti