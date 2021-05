Doppia tappa nell'entroterra per l'assessore regionale Marco Scajola: oggi a Badalucco, domani a Villa Faraldi

Questo pomeriggio l’assessore regionale Marco Scajola sarà a Badalucco, alla cerimonia di intitolazione della piazza a Umberto Eco.

Domani tappa a Villa Faraldi, su invito del sindaco Corrado Elena, dove incontrerà gli amministratori del comprensorio, per esporre il Piano di Rigenerazione Urbana della Liguria.



“Il confronto continuo anche con le piccole realtà è fondamentale per proseguire il progetto di sviluppo armonico della nostra regione e per comprendere al meglio i bisogni del territorio, ascoltando chi lo vive e lo amministra quotidianamente” afferma l’assessore Scajola.