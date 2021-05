Bordighera: la scultura del Bel Sit ora è realtà, ieri visita del sindaco Ingenito e dei consiglieri in atelier

Il è stato presentato il progetto dell'opera che Giancarlo Mazzoni ha generosamente donato a Bordighera. Oggi la scultura è realtà, simbolo del legame tra la città ed il mare. Come preannunciato, diventerà il centro focale della fontana nell'area del Bel Sit, nei pressi del casello autostradale.

Nel pomeriggio di ieri il sindaco Vittorio Ingenito ha visitato l’atelier dell’artista insieme ai consiglieri comunali, per apprezzare l’opera dal vero.

“Una coda di capodoglio che emerge dall’acqua, di fortissimo impatto per la linea, la resa delle superfici, la luminosità che contrasterà con il blu del nostro mare - commenta il sindaco Ingenito - sono rimasto profondamente colpito dalla maestria di Giancarlo Mazzoni nel donare leggerezza ad un'opera in tutto tondo, realizzata in acciaio inox, dalle dimensioni davvero notevoli, un'altezza di oltre due metri e un peso di oltre 900 kg. Un dono così prezioso merita il miglior contesto possibile, per porne in risalto il doppio valore: quello artistico innanzitutto e poi quello simbolico, che esprime la stretta relazione tra Bordighera ed il Santuario dei Cetacei, una magnifica realtà naturale che racchiude in sé un grande potenziale anche in chiave turistica. Questa scultura accoglierà

gli ospiti in uno dei punti nevralgici dell'ingresso in città e molto potrà già raccontare della nostra identità”.

“La mia gratitudine a Giancarlo Mazzoni, per la sua continua ricerca della bellezza e per la generosità con cui ha donato alla nostra città il frutto della sua sensibilità d’artista, e a Claudio Gavioli, per la passione con cui ha animato questa meravigliosa iniziativa” ha concluso il sindaco Ingenito.