Un progetto nato quasi per caso e un sogno chiamato Sanremo: Ethan presenta il suo primo singolo ‘Quello che tu’ (Intervista)

L’uscita di ‘Quello che tu’ segna un nuovo capitolo nella vita artistica di Luca Diurno, in arte Ethan. Il giovane cantautore di Riva Ligure da qualche giorno ha lanciato sul web la sua ultima fatica discografica che segna una svolta nella sua ancor breve carriera.

Un brano fresco, leggero, figlio della voglia di svoltare dopo un anno difficile per tutti. ‘Quello che tu’ è un progetto nato quasi per caso, dall’incontro con un produttore milanese e con la ragazza coprotagonista del videoclip.

Abbiamo incontrato Ethan a Sanremo, nella splendida cornice del porto vecchio, proprio nella città che già lo ha visto protagonista ad Area Sanremo e nella quale Ethan spera di tornare per una seconda chance che lo possa proiettare verso un sogno chiamato Festival di Sanremo.

L’intervista