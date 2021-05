Target: tradizione, passione e qualità contraddistinguono il marchio Lepre dal 1954

Nel 1954 Emilio Lepre decide di condividere la sua passione ed esperienza aprendo quello che oggi è un punto di riferimento della musica nel Ponente Ligure.

Oggi la titolare, Mariafranca Lepre, si prende cura del negozio e degli strumenti musicali, offrendo ai clienti interventi di manutenzione, riparazioni e modifiche personalizzate.

Gli strumenti più richiesti dai clienti sono la chitarra e l’ukulele che soprattutto negli ultimi anni è molto apprezzato per il suo suono dolce e per l’estetica graziosa. Oggi molte sono le cover arrangiate con l’ukulele, che è uno strumento leggero, facile da maneggiare e dal prezzo accessibile.

Per quanto riguarda invece gli strumenti acustici, tanti sono gli interventi che il negozio effettua per amplificarne il suono, le modifiche di solito riguardano le chitarre classiche e quelle acustiche. Oltre ai numerosi strumenti musicali nel negozio Lepre si possono trovare libri di musica classica e moderna e tutto quello che riguarda l’accessoristica relativa gli strumenti musicali.

Fondamentale è l’innovazione continua, soprattutto per la parte digitale. Gli strumenti hanno subito un’evoluzione pazzesca negli ultimi anni, così come gli impianti voce e gli impianti luce. La cura dei clienti e dei loro strumenti è da sempre per il negozio Lepre al primo posto infatti si creano veri e propri rapporti di amicizia. I clienti possono conoscere le ultime novità, testare nuovi strumenti o semplicemente chiedere un consiglio ai titolari. Un rapporto interpersonale di grande fiducia reciproca che la vendita online non riesce sicuramente a riprodurre.