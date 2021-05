Si schiantano con l'auto contro un 'new jersey': incidente nella galleria 'Bocche' ad Airole (Foto)

Incidente questa mattina sulla Statale 20 all'interno della galleria 'Bocche' ad Airole.

Un'auto con a bordo due anziani coniugi di Breil si è schiantata contro uno dei 'new jersey' che delimitano l'area di cantiere. L'impatto è stato piuttosto violento.

Il bilancio è di un ferito: la donna di 70 anni che si trovava sul sedile del passeggero è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Sanremo in codice giallo. Illeso il conducente.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Azzurra di Vallecrosia oltre all'automedica del 118 e i Vigili del Fuoco.

A causa dell'incidente, la Statale 20 ‘Del Colle di Tenda e di Valle Roja’ è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni in corrispondenza del km 140,850, nel territorio comunale di Airole. Il traffico è stato deviato su viabilità locale segnalata sul posto.

Sul posto erano presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della transitabilità nel più breve tempo possibile.

La strada è stata poi riaperta intorno alle 13.