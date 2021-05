Ventimiglia: c'è l'ok per il progetto tecnico per due nuovi parcheggi a Calvo e Peglia

La giunta del sindaco Gaetano Scullino ha approvato in linea linea tecnica il progetto definitivo riguardante un parcheggio pubblico nella frazione di Calvo e un’area parcheggio che sorgerà in via Freccero, località Peglia.

Le nuove opere saranno realizzate ai fini dell’inserimento nella programmazione regionale degli interventi infrastrutturali in materia di viabilità. Il primo avrà un costo di oltre 314mila euro mentre il secondo prevede una spesa di 113mila euro.

Senza dubbio nuove soluzione all’interno di un comune in cui la problematica dei posteggi è sempre viva, che farà piacere a residenti e turisti anche in vista dell’estate.