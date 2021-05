Ventimiglia: approvato il lavoro da 580 mila euro per i marciapiedi di via Tacito

La giunta ventimigliese ha approvato l'intervento per la manutenzione straordinaria e l’allargamento dei marciapiedi di via Tacito, una delle strade vicine al centro cittadino e che si rivolge alla costa e sul lungomare.



Il lavoro si inserisce nella programmazione regionale degli interventi infrastrutturali in materia di viabilità e nel programma triennale delle opere pubbliche comunali.

L’importo totale previsto per la spesa ammonta a 580mila euro.