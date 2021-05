Successo per l'operazione 'Fondali Puliti 2021' coordinata dal 'Consolato del Mare di Sanremo' (foto)

Sabato 29 Maggio l'evento 'Fondali Puliti 2021' ha ricreato l'unione tra cittadini, circoli sportivi e associazioni di volontariato con lo scopo di ripulire parte dei fondali di Portovecchio, diverse aree del porto e, con i giovani Canottieri, le acque in superficie. Coordinati dal 'Consolato del Mare di Sanremo' organo tecnico della 'Famija Sanremasca ', dalle ore 7 alle 12 i Circoli 'U Luvassu', storico iniziatore dell'evento, Yacht Club Sanremo, Canottieri Sanremo, Il Timone, hanno operato nelle aree dedicate.



"Il subacqueo professionista Fabio Avagnina - spiega Gianni Manuguerra del

consolato del Mare di Sanremo - si è prodigato recuperando dai fondali ogni sorta di rifiuto. I Deplasticati si sono occupati generosamente della scogliera alla foce del torrente San Francesco. Il supporto materiale e tecnico di Amaie Energia, con il determinato e professionale Sig. Bottini e l'assistenza del Geom. Ruzzi è stato essenziale. Grazie ai soccorritori della Croce Rossa, presenti per a sicurezza del subacqueo e degli operatori. La supervisione della Capitaneria di Porto di Sanremo, diretta dal nuovo Comandante T V Carmela D'Abronzo, è stata impeccabile. La presenza dell'Assessore all'Ambiente Avv.to Artusi è stata molto apprezzata. La quantità di rifiuti raccolti totalmente rasenta il peso di due tonnellate. A terra smaltite diverse reti da pesca, bottiglie e vetri, plastica, metalli, cime legname e tronchi, mozziconi, polistirolo espanso in frammenti e cassette. In mare plastica, bottiglie, e sul fondale batterie, una bicicletta, un motorino, cime, lattine, pneumatici, ferri, attrezzi da pesca, piombi.



Il Consolato del Mare riproporrà in autunno gli incontri con gli allievi degli Istituti scolastici della Città al fine di maggiormente sensibilizzare i giovani ai problemi del Mare e farne loro conoscere le bellezze. Inoltre auspicano l'incontro costruttivo con i pescatori professionisti che, come da leggi oggi operative, potranno raccogliere e differenziare i rifiuti finiti nelle loro reti senza alcun rischio".