La sicurezza sul lavoro nei cantieri edili, una brochure del SEI – CPT per sensibilizzare i Committenti

Una brochure volta a sensibilizzare i Committenti delle opere edili, circa le loro responsabilità. È quanto si appresta a divulgare il Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzioni infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro della Provincia di Imperia ai tecnici degli Enti Comunali per poter fornire chiarimenti e specifiche in materia.

“Il SEI – CPT della provincia di Imperia – si spiega nel comunicato - viene istituito dalle parti sociali del settore edile nel 1997 al fine di essere di supporto alle imprese e ai lavoratori nello studio dei problemi inerenti alla prevenzione degli infortuni, la conoscenza e l’attuazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro. Dall’ottobre 2013 il C.P.T. di Imperia e la Scuola Edile di Imperia si sono uniti nel nuovo Ente unificato per la formazione e la sicurezza denominato S.E.I. – C.P.T.

L’Area Sicurezza del S.E.I. - C.P.T. si è fatta promotrice di un protocollo, sottoscritto in data 31 Ottobre 2019 presso la sede dell’INAIL di Imperia, per la costituzione di un ‘Tavolo Tecnico per la Sicurezza sul lavoro’ che ha visto come firmatari l’ASL 1, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro e l’INAIL della nostra Provincia, rappresentati rispettivamente dal Dott. Mazzarella Salvatore, dall’Ing. Marco Grandi e dalla Dott.ssa Giovanna Cannonero, al quale partecipano come ospiti fissi anche gli RLST (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali) e un rappresentante per gli Ordini/Collegi Professionali degli Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti e Tecnici per la Prevenzione.

Il Tavolo Tecnico si riunisce con cadenza bi/trimestrale con l’obbiettivo di affrontare problematiche inerenti all’applicazione della normativa in materia di Sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), nell’ambito del settore delle costruzioni, fornendo chiarimenti e linee interpretative in merito. I verbali degli incontri vengono puntualmente inseriti sul sito internet del S.E.I. - C.P.T. in link dedicato, dove è possibile la loro consultazione. Dall’ultimo incontro è scaturita la realizzazione di una ‘brochure’ che vuole sensibilizzare i Committenti delle opere edili, circa le loro responsabilità, dal momento in cui si accingono a realizzare tali opere, con o senza accesso ai Bonus statali.

A breve verrà richiesto ai tecnici degli uffici comunali del nostro territorio, di divulgare tale documento nel momento dell’espletamento delle pratiche edilizie ed è prevista l’organizzazione di un Seminario dedicato all’argomento, subito dopo le vacanze estive, per fornire chiarimenti e specifiche in merito. Ci auguriamo che tale iniziativa possa fornire maggior consapevolezza ai Committenti e che ciò possa indirizzarli verso la scelta di imprese dotate non solo di requisiti tecnici idonei ma anche e soprattutto di una concreta cultura del rispetto delle norme di sicurezza e salute sul lavoro, che devono essere priorità assoluta, nel rispetto dei diritti e della dignità di ogni lavoratore”.