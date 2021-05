Da oggi Badalucco ha una piazza intitolata a Umberto Eco e i personaggi di 'Baudolino' diventano opere d'arte (Foto)

Dalle 16.30 di questo pomeriggio a Badalucco c'è piazza Umberto Eco.

La cerimonia voluta dall'amministrazione comunale, e alla quale hanno preso parte anche gli assessori regionali Marco Scajola, Gianni Berrino e Alessandro Piana, ha visto il sindaco Matteo Orengo scoprire la targa che vale il cambio di denominazione a quella che fu piazza Santa Cecilia. Presente anche il sindaco di Alessandria, Gianfranco Cuttica.

La piazza ospiterà anche un'esposizione permanente di ceramiche realizzate dagli allievi del maestro Guido Mariani e ispirate ai personaggi di 'Baudolino'.

Alla base dell'intitolazione c'è un aneddoto che pochi conoscono. Il termine 'Badalucco' viene utilizzato da Eco nel 'Baudolino': “...stando con quella là mi diventi un badalucco come lui...”.

Il primo contatto tra il paese e lo scrittore fu per mano del sindaco Romano Bianchi, proprio in merito al significato attribuito al nome del paese. E anche la lettera sarà esposta insieme alle opere d'arte nella nuova piazza Umberto Eco.

“Il 'Baudolino' arriva a Badalucco 20 anni fa accompagnato da Nico Orengo e Guido Mariani e arriva per caso, leggendo la pagina 244 del libro, il caro amico Aldo Rodino si rende conto dell'utilizzo del termine 'Badalucco' inteso come 'sciocco' - spiega il sindaco di Badalucco, Matteo Orengo - tramite Nico Orengo si è creato un contatto con Umberto Eco e il sindaco di allora, Romano Bianchi, lo contatta e lo invita per una visita. Eco risponde dicendo che in dialetto alessandrino il termine significa qui invitandoci a intitolare una via a 'Baudolino' come a Cuneo è stato fatto per Totò. Nel frattempo la scuola di ceramica crea le opere e tutto purtroppo rimane bloccato per 20 anni. Nel 2020, quando abbiamo visto che la piazza adiacente a via Santa Cecilia non aveva un nome, abbiamo deciso di intitolarla non al 'Baudolino', ma a Umberto Eco”.