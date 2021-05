Ventimiglia: degrado e insicurezza nel quartiere Gianchette, l'appello di un residente alla Giunta Comunale

“Gentile redazione, sono Bruno M. residente di via Gianchette a Ventimiglia, mi faccio ‘portavoce’ dell'ennesima situazione di degrado e insicurezza nel quartiere Gianchette causa la molteplice presenza di migranti che bivaccano nei pressi del sottopasso FS. Sotto il cavalcavia nonché nel piazzale del cimitero alla sera la situazione è critica, un fenomeno che si ripete nel tempo… prima vi era un presidio permanente delle forze dell'ordine che ora non c'è più, e ancora il grande parcheggio durante la notte è quasi al buio, il che permette un via vai di soggetti senza meta. Porgo questo problema alle persone competenti della nostra giunta comunale, confidando in un loro supporto”.