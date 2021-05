“Da Taggia cominciò l'epica cavalcata di Napoleone in Europa”, il racconto del nostro lettore Pierluigi Casalino

Il nostro lettore Pierluigi Casalino scrive un pensiero alla redazione per ricordare il legame del territorio ligure con Napoleone Bonaparte nel bicentenario della sua morte.

Il 5 maggio è stato il bicentenario della morte di Napoleone Bonaparte. Anche la Liguria è legata al ricordo del grande Corso. "Ei fu siccome immobile… fu vera gloria?" Amato oppure odiato. Rimpianto o deplorato. Napoleone Bonaparte ha lasciato comunque importanti segni del suo passaggio.

In Liguria ci sono molti luoghi che lo ricordano. Anzi, si dice che proprio gli eventi della nostra regione furono fondamentali per la carriera di Napoleone, nel bene e nel male. Cogliamo l’occasione del bicentenario della morte di Napoleone Bonaparte, avvenuta il 5 maggio 1821 sull'isola di Sant'Elena, per raccontare che il suo ricordo sopravvive in tutta la nostra regione ancora oggi. Tutto ebbe inizio nell’aprile 1794. Le armate francesi, in guerra con il Piemonte dal 1792, cercarono di piegare il Regno di Sardegna con una morsa a tenaglia: occupando le Alpi Marittime e la città di Oneglia, per poi da lì raggiungere la val Padana. L’esercito era comandato dal generale Dumerbion, che aveva due giovani ufficiali: Andrea Massena di Nizza e il corso Napoleone Bonaparte, autore della strategia: Massena sarebbe passato dai monti, Bonaparte dalla costa. L’antico borgo medioevale di Taggia si trovò improvvisamente al centro della storia e aprì le porte della Liguria e dell'Italia a Napoleone. Per proseguire verso Oneglia, Bonaparte doveva passare dunque per Taggia. Ma un temporale aveva ingrossato il torrente Argentina e i cannoni e gli armamenti erano troppo grandi per transitare sull’antico ponte romanico. Il Bonaparte fu dunque costretto a trascorrere una notte nel borgo dell'oliva. Era il 27 aprile del 1794.Il giorno dopo la piena finì e il generale ripartì e di lì arrivò a Loano, Altare, Cosseria e oltre, ma si dice che Napoleone abbia dimenticato a Taggia una busta con le sue posate personali. Quando fu incoronato Re d’Italia, Napoleone riconobbe i taggiaschi durante gli onori a Milano, ma non chiese le sue posate indietro, bensì promise che avrebbe sistemato il loro fiume impetuoso. Purtroppo la promessa non fu mantenuta, il Bonaparte ebbe altri problemi di cui occuparsi, come la campagna di Russia, che segnò l'inizio della fine della sua gloria.