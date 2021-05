Calcio: domani al 'Comunale' la Sanremese ospita il Sestri Levante nel recupero della 12ª giornata

Questa mattina si è svolta la rifinitura in vista della gara in programma domani alle 16 allo stadio Comunale contro il Sestri Levante. Il match, recupero della dodicesima di ritorno, sarà a porte chiuse per le disposizioni anti Covid.

Al termine dell’allenamento mister Andreoletti ha diramato la lista dei 17 convocati. Indisponibili Dragone, Gennaro, Gerace, Castaldo, Doratiotto, Lodovici, Felici, Vita, Fava, Ponzio, Sturaro. Squalificati per un turno dal Giudice Sportivo Gemignani e Fenati.

PORTIERI: Giletta (’02), Bohli (’05).

DIFENSORI: Bregliano, Mikhaylovskiy, Pici (’01), Danovaro (’01).

CENTROCAMPISTI: Demontis, Gagliardi, Miccoli (’99), Murgia, Managó

(’02), Bastita (’04).

ATTACCANTI: Lo Bosco, Convitto, Pellicanó (’02), Coccoluto (’04),

Elettore (’04).

La gara tra Sanremese e Sestri Levante sarà trasmessa in diretta streaming sulla nostra pagina Facebook con la telecronaca di Fabrizio Prisco e le riprese di Nico Cosentino.