Coronavirus: solo quattro nuovi casi in provincia di Imperia, i ricoverati all’ospedale di Sanremo sono 27

Continua la fase discendente dei dati covid in provincia di Imperia. Asl1 registra oggi il dato più basso in merito ai nuovi positivi: sono solo quattro. I ricoverati all’ospedale di Sanremo sono in totale 27 con tre pazienti in terapia intensiva.

Al momento i positivi in provincia sono 278 sui 2.788 totali in regione.

I DATI

Tamponi processati con test molecolare: 1.287.634 (+4.260)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 321.151 (+2,271)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 102.677 (+82)*

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.788 (-74)

*Il numero odierno di positivi più alto rispetto ai giorni precedenti deriva dalla trasmissione di 44 tamponi effettuati nel mese di marzo di un laboratorio privato. Questa è la ragione del lieve incremento dell’incidenza in provincia di Genova. Essendo temporalmente riferiti a mesi scorsi non influiranno sulla valutazione ministeriale della nostra regione nel prossimo report.

Casi per provincia di residenza

Imperia 278 (+4)

Savona 389 (+14)

Genova 1.543 (+54)

La Spezia 402 (+5)

Residenti fuori regione o estero 69

Altro o in fase di verifica 107

Totale 2.788

Ospedalizzati: 150 (-13); 33 in terapia intensiva

Asl 1 27; 3 in terapia intensiva

Asl 2 30 (-2); 6 in terapia intensiva

San Martino 29 (-2); 11 in terapia intensiva

Galliera 14; 3 in terapia intensiva

Asl 3 Villa Scassi 26 (-3); 4 in terapia intensiva

Asl 4 Sestri Levante 5 (-1)

Asl 5 Sarzana 19 (-5); 19 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 1.064 (-42)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 95.571 (+155)

Deceduti: 4.318 (+1)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 352

Asl 2 167

Asl 3 622

Asl 4 82

Asl 5 293

Totale 1.516

Dati vaccinazioni 29/05/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 974.550

Somministrati: 937.799

Percentuale: 96%

Nella gallery il dettaglio sulle vaccinazioni