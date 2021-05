Marco Scajola: “1,5 milioni di euro ad Amaie Energia per la manutenzione straordinaria della pista ciclabile”

La Giunta regionale, su proposta degli assessori regionali Giacomo Giampedrone e Marco Scajola, ha deliberato un contributo di euro 1 milione e mezzo di euro ad Amaie Energia e Servizi S.R.L. per la manutenzione straordinaria della pista ciclopedonale del Ponente ligure, con partenza da Ventimiglia e arrivo a Diano Marina.

Una cifra che consentirà di curare e valorizzare una realtà fondamentale, sia dal punto di vista turistico, sia per la mobilità sostenibile della provincia di Imperia. Il contributo di un milione e mezzo di euro verrà erogato in tre anni, con tre contributi annui di 500 mila euro.



“Regione Liguria ha deciso di contribuire in modo significativo alla manutenzione della pista ciclabile - spiega l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola - un’opera straordinaria di riqualificazione urbana e valorizzazione del paesaggio, che ha permesso di recuperare un’area importante della nostra splendida costa, realizzando un percorso suggestivo, che rappresenta un elemento di attrazione turistica e di valorizzazione del territorio”.

Con il contributo stanziato dalla Giunta saranno garantite opere di manutenzioni straordinarie: “Un’infrastruttura che necessita di interventi costanti - ha concluso Scajola - e grazie ai fondi regionali sarà possibile, tramite l’operato di Amaie Energia, effettuare manutenzioni straordinarie per preservare e valorizzare questo elemento prezioso per tutto il Ponente”.