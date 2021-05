Dopo le tappe di Sanremo e Imperia, il vice Ministro alla Salute, Andrea Costa, ha chiuso oggi la lunga visita in provincia di Imperia con il saluto all'hub vaccinale di Ventimiglia. Ad accoglierlo, oltre al sindaco Gaetano Scullino, anche l'On. Flavio Di Muro.

La visita nella città di confine è stata anche occasione per fare il punto sulla situazione dei vaccini per i frontalieri e per pianificare la ripartenza in una terra che vive di continui interscambi con la Francia.