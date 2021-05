Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa in visita al Casinò di Sanremo: “Sulla riapertura la politica deve avere il coraggio di fare delle scelte” (Video)

La riapertura del Casinò di Sanremo è uno dei temi cruciali per la definitiva ripartenza economica e turistica della Città dei Fiori. Ancora non c'è una data certa, ma la richiesta unanime è una sola: fare presto.

Il Casinò è in netta difficoltà, la chiusura di fine ottobre sta lasciando cicatrici evidenti nei conti e nella storia recente della casa da gioco.

I lavoratori e la politica locale chiedono risposte alla politica nazionale e questa mattina il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, è stato in visita al Casinò di Sanremo incontrando le categoria e i vertici della casa da gioco. Con lui anche una delegazione di Liguria Popolare composta da: Antonio Bissolotti, Andrea Artioli e Giampiero Correnti.

Tanti i temi toccati a margine dell'incontro. Dalla possibile zona bianca del 7 giugno, al mondo delle discoteche, ai movimento al confine con la Francia all'ospedale unico.

L'intervista al sottosegretario alla Salute, Andrea Costa