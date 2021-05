Tutto pronto per l'8ª edizione di 'Cervo ti Strega': la cultura torna dal vivo con i finalisti del premio letterario più prestigioso d'Italia

Alla conferenza stampa erano presenti il presidente della Provincia Domenico Abbo, il sindaco di Cervo Lina Cha, la consigliera delegata alla cultura Annina Elena. Erano inoltre collegati l'ideatrice e curatrice di Cervo ti Strega, prof.ssa Francesca Rotta Gentile, Serena Bortone, giornalista Rai che condurrà la serata ed Eugenio Ripepi, protagonista dei momenti musicali del 26 giugno con Simone Mazzone alla chitarra. Gradito il saluto della scrittrice Melania Mazzucco, presidente del Comitato Direttivo del Premio Strega.

Ottava edizione per Cervo ti Strega, attesa manifestazione estiva che vanta quest’anno il patrocinio del Ministero della Cultura. La magica piazza dei Corallini di Cervo si riapre alla cultura dal vivo dopo un difficile inverno con una serata di incontri, parole ed emozioni inserita in un contesto incantevole come quello del borgo affacciato sul mare in una notte d’estate.

Sabato 26 giugno dalle 21.30 i cinque finalisti del LXXV Premio Letterario Strega saranno a Cervo in piazza San Giovanni Battista per raccontare i propri romanzi, le ispirazioni e il lavoro di scrittura dietro le pagine dei libri candidati alla finale del premio letterario più famoso d’Italia.

La conduzione della serata sarà affidata alla giornalista Serena Bortone, volto noto della tv che da settembre 2020 conduce Oggi è un altro giorno su Rai 1. La serata sarà arricchita da interventi musicali di Eugenio Ripepi, attore e cantautore imperiese, accompagnato alla chitarra da Simone Mazzone.

La serata del 26 giugno, così come la successiva serata che a luglio porterà sul palco dei Corallini il vincitore del Premio Strega 2021, sarà trasmessa in streaming online e tradotta in LIS, Linguaggio Internazionale dei Segni.

Sabato 26 giugno Cervo farà anche da cornice alla Notte romantica dei Borghi, iniziativa promossa dall’Associazione Borghi più belli d’Italia: sarà l’occasione per creare nel borgo un’atmosfera romantica e magica, perfetta per accogliere la cinquina stregata.

Ancora non sono noti i nomi degli autori che calcheranno il palco di Cervo. La serata di proclamazione dei cinque finalisti della 75esima edizione del Premio Strega si svolgerà il 10 giugno al Teatro Romano di Benevento. Questi i dodici candidati selezionati tra i sessantadue titoli di narrativa proposti dagli Amici della domenica, tra i quali si nascondono i nomi dei protagonisti di Cervo ti Strega 2021:

Andrea Bajani, Il libro delle case (Feltrinelli)

(Feltrinelli) Edith Bruck, Il pane perduto (La nave di Teseo)

(La nave di Teseo) Maria Grazia Calandrone, Splendi come vita (Ponte alle Grazie)

(Ponte alle Grazie) Giulia Caminito, L’acqua del lago non è mai dolce (Bompiani)

(Bompiani) Teresa Ciabatti, Sembrava bellezza (Mondadori)

(Mondadori) Donatella Di Pietrantonio, Borgo Sud (Einaudi)

(Einaudi) Lisa Ginzburg, Cara pace (Ponte alle Grazie)

(Ponte alle Grazie) Giulio Mozzi, Le ripetizioni (Marsilio)

(Marsilio) Daniele Petruccioli, La casa delle madri (TerraRossa)

(TerraRossa) Emanuele Trevi, Due vite (Neri Pozza)

(Neri Pozza) Alice Urciuolo, Adorazione (66thand2nd)

(66thand2nd) Roberto Venturini, L’anno che a Roma fu due volte Natale (SEM)

Il 10 giugno sarà proclamato inoltre a Palazzo Montecitorio il vincitore dell’ottava edizione del Premio Strega Giovani, scelto da una giuria di 600 ragazze e ragazzi tra i sedici e i diciotto anni provenienti da scuole secondarie superiori italiane e straniere. Cervo ti Strega è ormai anche una consolidata realtà didattica nelle scuole della provincia coinvolte nei lavori della giuria del Premio Strega Giovani. Come da tradizione, tra i protagonisti della serata del 26 giugno di Cervo ti Strega ci saranno anche gli studenti lettori di alcuni istituti superiori liguri che sono entrati a far parte della prestigiosa giuria nazionale del Premio Strega Giovani tra cui l’Istituto Ruffini e il Liceo Vieusseux di Imperia; l’Istituto Colombo e il Liceo Cassini di Sanremo, il Liceo Aprosio di Ventimiglia e il Liceo Issel di Finale Ligure.

È anche grazie a Cervo ti Strega se il Comune di Cervo è stato nuovamente insignito per il 2020 del titolo di Città che legge conferito dal Centro per il Libro e la Lettura (Ministero dei Beni Culturali) anche in virtù delle tante iniziative per la promozione della lettura e della cultura del libro. Dalla rassegna letteraria Cervo in blu d'inchiostro- La Riviera dei Libri (trasformata in Grandi Autori a casa tua a causa dell’emergenza sanitaria) all’istituzione di biblioteche diffuse sul territorio come quella presso l’Asineria del Ciapa’ e quella, storica, di Palazzo Viale.

La serata del 26 giugno di Cervo ti Strega sarà realizzata nel rispetto dei protocolli anti-covid 19 previsti dalle normative in vigore: si potrà accedere alla piazza dei Corallini soltanto su prenotazione, gli accessi saranno contingentati e i posti a sedere distanziati. All’ingresso verrà misurata la temperatura.

Prenotazioni telefoniche al numero 0183406462 dalle ore 08:30 alle ore 15:30 dei giorni feriali a partire da lunedì 7 giugno.

L’ideatrice e curatrice di Cervo ti Strega è la prof.ssa Francesca Rotta Gentile, unica ligure, con Giuseppe Conte e già Francesco Biamonti, a far parte dei giurati del Premio Strega, gli “Amici della domenica”. La serata del 26 giugno di Cervo ti Strega è realizzata grazie a una convenzione del Comune di Cervo e della Compagnia du Servu con la Fondazione Bellonci e Liquore Strega.

Verrà annunciata più in là la data dell’incontro a Cervo con l’autore vincitore del Premio Strega 2021, che sarà proclamato al Ninfeo di Villa Giulia durante la serata dell’8 luglio.

La manifestazione ha il Patrocinio e il sostegno di: Ministero della Cultura, Regione Liguria, Provincia di Imperia, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Fondazione Carige.

“Si ringraziano inoltre gli operatori turistici di Cervo per l’ospitalità e I fiori di Isa e Paola per l’addobbo floreale del palco” dichiarano gli organizzatori.

“Anche nelle difficoltà di queste due ultimi anni 2020 e 2021, fortemente penalizzati dalla pandemia, la cultura a Cervo non si è arrestata, grazie a scelte amministrative coraggiose che hanno saputo dare risposte positive allo svolgimento dello spettacolo dal vivo, garantendo, nel rispetto delle norme di sicurezza, l’attuazione della settima e prossimamente ottava edizione di Cervo ti Strega - ha dichiarato il sindaco di Cervo, Lina Cha - l’attività di promozione della lettura e della narrativa italiana contemporanea svolta da Cervo nel corso dell’anno è di livello nazionale ed è del tutto adeguata alla tradizione culturale del nostro incantevole borgo, che oggi può fregiarsi del riconoscimento “Città che legge” grazie a un ricco e sempre più qualificato calendario di rassegne letterarie dove Cervo ti Strega risulta una impareggiabile eccellenza.

Oggi questa manifestazione, giunta alla sua ottava edizione, rappresenta un’importante storia, suggellata dal sodalizio tra il Comune di Cervo e la Fondazione Bellonci nella persona del suo Direttore Stefano Petrocchi e dei suoi collaboratori della Ditta Strega Alberti che ringrazio di cuore. Fil rouge che lega e collega il tutto è la prof.ssa Francesca Rotta Gentile, ideatrice e curatrice di Cervo ti Strega e da qualche anno membro della storica giuria degli “Amici della domenica” del Premio Strega. In collaborazione con la Consigliera alla cultura dott.ssa Elena Annina, ha saputo tessere forti legami con il tessuto sociale locale coinvolgendo soprattutto il mondo della scuola ben rappresentato dagli istituti scolastici superiori della provincia di Imperia; l’Istituto Ruffini e il Liceo Vieusseux di Imperia, l’Istituto Colombo e il Liceo Cassini di Sanremo, il Liceo Aprosio di Ventimiglia. Per citare l’ultima pubblicazione di Dacia Maraini La scuola ci salverà è proprio a questa importante Istituzione che la manifestazione Cervo ti Strega rivolge particolare attenzione coinvolgendo in un motivante progetto docenti e studenti che diventano prima appassionati lettori e parte della prestigiosa giuria nazionale del Premio Strega Giovani e successivamente co-protagonisti delle due serate letterarie insieme ai finalisti della cinquina e al vincitore del Premio Strega. Le due giornate letterarie costituiscono altresì un volano importante di promozione turistica del nostro Borgo, considerata la notorietà degli scrittori che animano ogni anno il salotto letterario della piazza dei Corallini”.

“Leggere un libro è un’emozione che cambia la vita, un elemento che arricchisce e rende liberi». Cervo, Città che legge dal 2017, ha creduto nella sfida di avvicinare al libro un pubblico sempre più vasto e soprattutto molti giovani - ha aggiunto il consigliere delegato alla Cultura, Annina Elena - dopo il grande successo delle prime sette edizioni, l’Amministrazione Comunale di Cervo ripropone anche nel 2021 Cervo Ti Strega, evento che porta nel Borgo i finalisti e il vincitore del Premio Strega, uno dei più prestigiosi premi letterari nazionali. L’Amministrazione comunale di Cervo ormai da anni ha creduto nel valore del libro e ciò ha fatto sì che da otto anni nel nostro borgo si incontrino, affascinati e stregati dalla magia del luogo che sprigiona amore e cultura, i 5 finalisti del Premio Strega. L’incontro con i finalisti sarà quest’anno il 26 giugno, più in là, a luglio, avremo anche il vincitore dell’edizione 2021. Tutto ciò si è potuto avere grazie al magico giorno in cui Francesca Rotta Gentile, da sempre curatrice dell’evento Cervo Ti Strega, ha fatto incontrare l’allora amministrazione di Cervo con il Direttore della Fondazione Bellonci, organizzatrice del premio, Dottor Stefano Petrocchi, che ha creduto nelle potenzialità del borgo, già uno dei borghi più belli d’Italia, e al quale porgiamo un saluto e un grande ringraziamento. La musica da ormai più di mezzo secolo ha caratterizzato il borgo, ora anche il libro ha trovato la sua giusta e importante collocazione in primis attraverso Cervo ti strega, quindi grazie a tutti gli eventi letterari che completano il calendario delle manifestazioni durante il periodo invernale, quest’anno con grande successo realizzate on line. Tra queste Grandi autori a casa tua per il Maggio dei libri, Libriamoci con gli alunni della scuola primaria, gli incontri alla Bi-blio Margherita. Attraverso partecipazione, cooperazione, collaborazione con istituzioni, fondazioni e associazioni, il nostro piccolo comune sta ottenendo risultati preziosi e di qualità e si sta facendo conoscere a un pubblico sempre più vasto e giovane”.

“Sono molto contenta della continuità di questo evento, che raggiunge nel 2021 la sua ottava edizione, e della costante e proficua collaborazione con la Fondazione Bellonci e con Strega Alberti di Benevento - ha concluso Francesca Rotta Gentile - Cervo ti Strega nasce da un sogno ed è oggi diventato un classico, un appuntamento atteso. Quest’anno, ci sarà una donna a condurre le serate: Serena Bortone è una giornalista volto di Rai1 e siamo molto felici di averla sul palco. Protagonisti saranno i libri, testi che questo anno più che mai, rispecchiano i tempi che viviamo. Uno filo conduttore che lega la dozzina è infatti il tema della casa, mai come oggi centrale nelle nostre vite che hanno dovuto confrontarsi con una nuova gestione degli spazi domestici. La casa è in fondo un tema centrale anche per Cervo e per il Premio Strega. Il progetto di Cervo ti Strega è nato proprio dal rilancio della casa di Orsola Nemi ed Henry Furst, a Cervo, e da poco Casa Bellonci, appartamento romano di Maria e Goffredo Bellonci e sede del Premio Strega, è stata trasformata in museo. Entrambe sono state case concepite come salotti, non solo intellettuali ma di incontri, in anni in cui la cultura mescolava arte e letteratura. Queste case erano luoghi dove persone con interessi comuni potevano ritrovarsi. E così anche oggi attraverso i video di Grandi autori a casa tua, nati durante il lockdown del 2020 e proseguiti con successo, autori e intellettuali hanno rilasciato generosamente interviste collegandosi via web da casa loro, riportando la casa al centro, nuovamente protagonista». Ho pensato così di dedicare il prossimo ciclo di interviste, di Grandi Autori a casa tua agli autori “stregati” ovvero i candidati di questo anno al Premio Strega, e sono molto onorata di iniziare la prossima settimana con Edith Bruck, scrittrice, poetessa, traduttrice, regista e testimone della Shoah ungherese, naturalizzata italiana, sopravvissuta ai campi di concentramento che ha avuto da poco una visita emozionante proprio nella sua casa: la visita di Papa Francesco e alla soglia dei novant’anni con il suo libro Il pane perduto (La Nave di Teseo) è candidata al Premio Strega. Mi sembra un bel modo per far crescere l'attesa sulla selezione e maggiore curiosità e attenzione su questi testi davvero meravigliosi”.

Serena Bortone – profilo biografico

Da settembre 2020 conduce Oggi è un altro giorno su Rai 1. Da settembre 2017 a giugno 2020 Serena Bortone è stata guida e volto di Agorà (Rai 3) programma che ha creato nel 2010 con Andrea Vianello e di cui ha condotto anche tre edizioni estive. È stata inviata di Mi manda Lubrano e Telecamere, autrice unica dello speciale di Rai 3 Dodicesimo presidente dedicato all’elezione di Sergio Mattarella nel gennaio 2015, ha ideato e condotto due reportage che raccontano la contemporaneità attraverso le relazioni, dal titolo Tutti salvi per amore, in onda in seconda serata su Rai 3 (2016). Nel 2010 ha scritto insieme a Mariano Cirino il reportage Io non lavoro – storie di italiani improduttivi e felici, pubblicato da Neri Pozza Editore e giunto alla terza ristampa. Nel 2019 ha vinto il Premio Sulmona e il Premio Castellano per Agorà. Nata e cresciuta a Roma, è giornalista Rai con ruolo di caporedattore.

Eugenio Ripepi

Diplomato alla Scuola del teatro Stabile del Veneto, Eugenio Ripepi è laureato in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo, specializzato in Scienze dello Spettacolo, dottore di ricerca in Arti, Spettacolo e Nuove Tecnologie all'Università di Genova, cultore della materia di Storia del Teatro, nonché attore, scrittore e cantautore. Tra i suoi lavori più recenti il videoclip firmato con l'etichetta Sorry Mom insieme alla crew di ballo Urban Theory, già vincitrice di Italia's Got Talent, e dedicato al suo nuovo singolo Instastory