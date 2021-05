Sanremo: il Sindaco conferma un incontro a breve con la Rai per l'evento estivo 'riparatore'

"Amadeus aveva preso un impegno, mi auguro che questa manifestazione non salti e comunque avremo un ulteriore incontro la prossima settimana".

Lo ha detto il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, all’agenzia Ansa, in relazione al cosiddetto 'evento riparatore' che la Rai aveva annunciato per la città di Sanremo in estate e che era stato prospettato dal conduttore dell’ultima kermesse canora, Amadeus, per compensare le perdite economiche subite dalla città per un Festival svolto in lockdown.

Si dovrebbe trattare di un evento per portare in città artisti e pubblico per diversi giorni e riportare lavoro ad alberghi, ristoranti, bar e commercianti, molto penalizzati a marzo per le norme anti Covid. Il Sindaco ha confermato di aver già scritto alla Rai, con la quale è previsto un nuovo incontro per un chiarimento in merito.