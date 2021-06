Sanremo: alla Madonna della Costa un rosario 'speciale' chiesto dal Papa per la fine della pandemia

Passerà simbolicamente anche da Sanremo la maratona di preghiera, voluta da Papa Francesco, che per tutto maggio unisce i santuari del mondo e che si concluderà con la fine del mese mariano.

Anche il Santuario Diocesano Madonna della Costa aderirà all’iniziativa che ha coinvolto in modo speciale tutti i santuari: perché, come ha detto il Papa, si facciano “promotori presso i fedeli, le famiglie e le comunità della recita del rosario per invocare la fine della pandemia, tramite l’intercessione della Vergine”.

“Sarà il nostro Vescovo Antonio Suetta - commenta Don Giuseppe Puglisi, rettore del Santuario - a chiudere il mese di maggio nel nostro bellissimo Santuario sanremese”. L’appuntamento è lunedì alle 20.30 quando sarà recitato il santo rosario per invocare ancora una volta per Sanremo e il mondo intero la fine di questo periodo di pandemia e la protezione della Madonna, come voluto da Papa Francesco.

“Il mio invito a partecipare è rivolto ai fedeli della nostra città, alle famiglie e agli sposi” conclude Don Giuseppe Puglisi.

Il messaggio del Papa, comunicato dal Vaticano il primo di maggio, recita così: “All’inizio del mese dedicato alla Madonna, ci uniamo in preghiera con tutti i santuari sparsi per il mondo, con i fedeli e con tutte le persone di buona volontà, per affidare nelle mani della nostra Madre santa l’umanità intera, duramente provata da questo periodo di pandemia”.