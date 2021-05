Violenta rissa sul lungomare di Ventimiglia: i Carabinieri denunciano sei romeni

Nella città di confine i Carabineiri della locale stazione hanno denunciato a piede libero sei cittadini romeni protagonisti di una violenta rissa avvenuta sul lungomare.



I militari di Ventimiglia hanno anche rintracciato e arrestato un altro cittadino romeno, affidato in prova ai servizi sociali per il rapina e responsabile di reiterare violazioni della misura alternativa alla detenzione di cui beneficiava.



Arrestato in flagranza anche un pakistano senza fissa dimora, responsabile di resistenza e ubriachezza, scagliatosi contro i militari brandendo una bottiglia durante un controllo.