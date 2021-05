Il traffico ferroviario tra Ventimiglia e la Francia è interrotto da questa mattina per via di un suicidio alla stazione di Mentone. Pare che il treno coinvolto sia quello partito alle 6.55 da Ventimiglia.

Il tragico gesto ha visto poi l'intervento delle forze dell'ordine per effettuare tutti i rilievi del caso, circostanza che ha previsto la soppressione di tutti i treni tra Italia e Francia.