Sanremo: rissa tra magrebini e italiani stanotte sul porto, due giovani fermati e condannati

Rissa tra magrebini e italiani, ieri sera alle 23.30 dopo il coprifuoco, nella zona di via Nazario Sauro a Sanremo, a pochi metri dalla sede della Capitaneria di Porto.

A segnalare il fatto alcuni residenti che hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Al loro arrivo molti dei protagonisti della rissa si sono dileguati e, alla fine, sono stati bloccati due giovani italiani.

Portati via, i due sono comparsi questa mattina in tribunale. Nel processo per direttissima, uno è stato accusato per resistenza a pubblico ufficiale e lezioni, difeso dall’avvocato Ramez El Jazzar; l’altro solo per resistenza a pubblico ufficiale, difeso da Luca Ritzu.

Entrambi sono stati scarcerati dopo il patteggiamento della pena: il primo 5 mesi e 10 giorni e il secondo 4 mesi.



Al termine dell’intervento, all’atto di rientrare nel luogo dove erano parcheggiati i veicoli di servizio della Polizia, in via Nino Bixio, gli agenti hanno rilevato che alcune auto delle forze di polizia erano state danneggiate con la rottura degli specchietti retrovisori.

Sia per questo episodio che per la rissa avvenuta in serata sono tuttora in corso accertamenti, anche mediante l’utilizzo delle telecamere del sistema di videosorveglianza cittadina, per identificare gli autori.