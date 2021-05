Sanremo: 23enne continua a girare con la droga in tasca nonostante l'obbligo di firma, arrestato

Un sanremese di 23 anni (C.L.) è stato nuovamente arrestato dalla Polizia per non aver rispettato l'obbligo di firma e di dimora a suo carico da marzo, per detenzione di droga a fini di spaccio (in quell’occasione, circa 30 grammi di cocaina).

A seguito di un nuovo controllo effettuato dalla Volante, il giovane, in quel momento in strada in compagnia di altro sanremese, è stato nuovamente trovato in possesso di droga. In particolare, alcuni grammi sono stati rinvenuti addosso ai due ragazzi mentre un più consistente quantitativo (poco meno di 40 grammi di marjuana), è stato rinvenuto a seguito di perquisizione domiciliare nell'abitazione del giovane.

Giudicata come condotta pericolosa per rischio di reiterazione, il Gip del Tribunale di Imperia ha disposto l’aggravamento della precedente misura sottoponendolo agli arresti domiciliari.