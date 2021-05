Biker travolto da un cinghiale nel bosco del Gouta: recuperato dall'elicottero e dal Soccorso Alpino

Incidente questa mattina per un biker 31enne di Camporosso che si trovava lungo il sentiero nel fitto bosco del Gouta. L’uomo, in sella alla sua bicicletta, è stato urtato da un cinghiale che passava da quelle parti insieme a un cucciolo e che stava cercando di dileguarsi. Dopo essere caduto in maniera rovinosa, il biker, cosciente, ma dolorante, ha allertato i soccorsi e segnalato la sua posizione.