Sanremo: l'operazione 'Fondali puliti' porta a galla oltre una tonnellata di rifiuti dalle acque di porto vecchio e spunta anche un motorino (Foto)

L'operazione 'Fondali puliti' ha fatto centro anche quest'anno. Grazie al lavoro dei volontari, oltre una tonnellata di rifiuti sono riemersi dalle acque di porto vecchio, zona che troppo spesso viene scambiata per discarica.

L'intervista al presidente dei Consoli del Mare, Gianluigi Davigo

Grazie all'aiuto di un sub, con la supervisione e la collaborazione della Capitaneria di Porto, i lavori sono iniziati intorno alle 8.30 per proseguire lungo la mattinata. Il Comune ha messo a disposizione gratuitamente il personale di Amaie Energia per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti, mentre sono state tante le associazioni locali che si sono rimboccate le maniche per portare il loro aiuto.

Tra i molti rifiuti trovati anche la carcassa di un motorino, nei pressi del distributore Agip, e una bicicletta.