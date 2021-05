Bordighera: in città nuovi cantieri in dirittura di arrivo per la prossima estate

Il campo polifunzionale che sorgerà all'interno dei giardini 'Lowe' è in dirittura d'arrivo. Entro la metà di giugno è prevista la sua inaugurazione, ma non solo questo cantiere si avvia al finale, infatti con lui, c'è anche quello dei nuovi bagni del porto della città. In questo caso, la tempistica prevista è di 15-20 giorni.

A breve ci sarà anche il completamento del tratto della nuova ciclovia in zona depuratore, porzione di percorso che gira proprio intorno allo stesso. Per tale intervento si attende l'affidamento dei lavori. L'itinerario che è stato realizzato ha subito delle varianti, costringendo ad uno stop, fra poco riprenderanno i lavori del tracciato, di pochi metri, che ha visto la costruzione di due ponti e la loro conseguente messa in sicurezza. L'amministrazione è a lavoro e auspica sia utilizzabile per agosto.



Tante le aspettative e i progetti riguardanti la prossima estate, instancabile impegno della giunta che opera nel desiderio di regalare una splendida stagione a cittadini e turisti.