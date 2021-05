Sanremo: strisce pedonali a La Vesca in pessimo stato, la segnalazione di un cittadino

"Buongiorno Direttore,

Segnalo al settore Viabilità del comune di Sanremo che le strisce pedonali in Località la Vesca sono in pessimo stato. Ed è un pericolo per noi cittadini ma anche per gli automobilisti.

Ma e mai possibile che nessuno dei responsabili alla viabilità del comune non si fa un giro in città per vedere i problemi dei cittadini…

Enzo D'Agostino"