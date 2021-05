Sanremo: fuoriuscita d'acqua da tombino in Vicolo Bottini, la segnalazione con foto di una lettrice

“Buonasera. Nei giorni 20-22 e 27 maggio ho telefonato ad AMAIE per segnalare una perdita d’acqua da un tombino in Vicolo Bottini. Non è intervenuto nessuno. Ho segnalato all’Urp la situazione. Mi è stato risposto che passavano la segnalazione agli uffici competenti. Stasera la situazione è sempre uguale. Possibile che nessuno può fare niente? È acqua potabile e sprecarla così non mi sembra il caso”.