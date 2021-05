Monte Toraggio: una montagna che ha ancora molto da raccontare

"Compiere una escursione sul Monte Toraggio seguendo il percorso di una delle mulattiere nate dall'ossatura delle piste tracciate dall'umanità primitiva che partono da Pigna per poi raggiungere i pascoli d'altura e la vetta della montagna, è come sfogliare un libro di storia che ci racconta che l'uomo frequentava quei luoghi nei millenni passati dove, dimostrando di avere grande rispetto per i morti, costruiva grandi tombe a tumulo, dolmen, altari sacrificali e innalzava menhir per seguire i movimenti del sole… Reperti già documentati, ai quali si deve aggiungere la recente scoperta di altri due menhir uno dei quali a forma di obelisco di cm. 356 di altezza crollato al suolo mentre il secondo, scoperto riccamente rivestito da un manto di muschio in un tratto di bosco ombroso dove la natura è prepotente e generosa, diversamente dall'altro, ha la forma di cono rovesciato e misura cm 147 di altezza. Se poi si ci sofferma a guardare i terrazzamenti realizzati nel corso dei secoli perfettamente conformi alle irregolarità del territorio in piena armonia con la natura, si scopre una un'altra pagina di storia ancora calda che ci ricorda la pazienza, il coraggio, le fatiche e la sapienza costruttiva di generazioni di contadini che hanno plasmato l'ambiente montano che abbiamo il dovere di preservare".