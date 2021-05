Tennis: il giovane atleta della Taggese Tennis Valentino Lanteri si qualifica al master finale del Trofeo Kinder

Ieri a Celle Ligure nella finale del Trofeo Kinder under 11 di tennis, l'atleta della Taggese Tennis Valentino Lanteri vincendo per 6/2 6/0 contro Leonardo Gatti di Alessandria si è qualificato per il master finale del Trofeo che si disputerà a Roma a fine agosto. "Al giovanissimo atleta gli auguri e i complimenti da parte della Dirigenza e di tutto lo staff tecnico dei maestri Martina Reggi, Piero Rodi, Samuele Gabbiadini che lo sta seguendo con grande attenzione".