Taggia: domani torna il servizio di 'Farmacia Sospesa' insieme al Punto Donna

Domani, sabato 29 maggio, le donne del Punto Donna di Taggia saranno alla farmacia Zagoreo, di piazza Eroi Taggesi per una nuova raccolta di prodotti. L'iniziativa si svolgerà tra le 8.30 e le 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30.

Saranno raccolti prodotti di igiene intima, per neonati e per anziani. La giornata pilota del 29 aprile scorso alla Farmacia Revelli di via Queirolo ad Arma è andata bene, con un'ottima risposta da parte della cittadinanza. Così l'amministrazione comunale del sindaco Mario Conio ha deciso di proseguire sostenendo l'iniziativa di beneficenza.