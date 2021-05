Tragedia della funivia sul Mottarone: il PD di Sanremo "Tragedie che non devono più ripetersi"

“La tragedia della funivia del Mottarone con le sue 14 vittime lascia sgomenti. Di nuovo il nostro paese si trova di fronte ad una tragedia che non solo avrebbe potuto essere evitata ma è frutto di una deriva morale che ha messo il profitto davanti alla vita delle persone”. Interviene in questo modo il Partito Democratico di Sanremo, commentando la tragedia della funivia.

“Era già successo col ponte Morandi – prosegue - dove mancanza di controlli, lavori rinviati o rattoppi non sufficienti a rendere sicura la struttura ormai obsoleta e controlli falsati hanno prodotto la tragica morte di 43 vittime. Era successo a Prato, dove la giovane mamma è morta in fabbrica a causa del mancato rispetto di norme di sicurezza. È successo e continua a succedere ancora oggi in molti luoghi di lavoro, dove tutto ciò che serve per garantire sicurezza è vissuto come ostacolo al profitto e burocrazia inutile. Con la vicenda della funivia del Mottarone questo disprezzo per le regole per la sicurezza è stata tradotta nel termine ‘rischio calcolato’. Si è ritenuto lecito un ‘rischio calcolato’ per mandare avanti lo show del profitto e del guadagno ad ogni costo. Ma nessun profitto possibile vale la vita di queste persone”.

“Chiunque abbia delle responsabilità come imprenditore o come amministratore non può condividere né seguire l'idea che si possa accettare un ‘rischio calcolato’ sulla pelle della gente. Quando viene meno la coscienza, l'etica, quando i valori e le priorità sono capovolte a discapito della dignità umana, diventa indispensabile fare un sforzo politico, culturale e sociale per riaffermare che questa non è la scelta giusta, perché la vita non ha prezzo”.

“Siamo a fianco dei sindacati – termina il Pd matuziano - che oggi hanno manifestato per questa battaglia, così come è impegnata nell’amministrazione cittadina per tenere sempre alta l’attenzione sui principi di tutela e sicurezza (ne sono esempio le decisioni adottate a Sanremo sulla scuola Pascoli e tutti gli interventi anche di minore portata volti a rendere sicura la circolazione stradale). La sicurezza ha un costo in termini di investimento, di risorse e di tempo ma oggi è ancora purtroppo più chiaro che questo costo è nulla di fronte al dolore delle vittime e delle loro famiglie”.