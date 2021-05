Nutriscore, Fratelli d’Italia: “Difendiamo il prodotto nazionale e ligure da questa Europa che giudica il parmigiano, ma accetta le larve di cavalletta”

Fratelli d’Italia torna in piazza in tutta la Liguria con una serie di banchetti e gazebo per dire no al nutriscore, dopo le proteste per il blocco dell’autostrada con i suoi cantieri infiniti il partito di Giorgia Meloni torna a difesa del territorio.

"Fratelli d’Italia è il primo partito ad aver portato in parlamento il tema del nutriscore un sistema finanziato dalla Francia che misura i valori nutrizionali dei vari alimenti. Questo sistema non nessuna base scientifica evidente e boccia alimenti della dieta mediterranea, difesa come patrimonio mondiale dell’umanità dall’Unesco, a favore di prodotti che poco o nulla hanno a che fare con il nostro territorio e la nostra cultura. La medesima Europa che mette alla stessa stregua il parmesan ed il Parmigiano Reggiano, boccia i prodotti locali, ma approva la commercializzazione alimentare degli insetti.

Fratelli d’Italia si è scagliata contro questo sistema di valutazione sin dall’anno scorso con due mozioni ed un question time impegnando il Governo ad intraprendere serie e determinanti iniziative a tutela del prodotto Italiano e del made in Italy nel mondo posizionandosi, così, al fianco del mondo agricolo e di tutto il settore agroalimentare, settore primario nel nostro Paese, a difesa della saluta e della tradizione centenaria di alcune produzioni".

Ecco i primi banchetti della Liguria:

Provincia di Imperia

Ventimiglia sabato 29 maggio dalle 9 alle 13 via Repubblica angolo via Aprosii

Provincia di Savona

Alassio sabato 29 maggio in piazza Partigiani dalle 9 alle 13

Albenga sabato 5 maggio in piazza del Popolo dalle 9 alle 13

Provincia di Genova

Arenzano sabato 29 maggio in via Bocca angolo via S.M. Rapallo dalle 10 alle 12.30

Sant’Olcese domenica 30 maggio in via Poirè (adiacenze Chiesa nuova) dalle 10 alle 12.30

Provincia di La Spezia

Fiumaretta di Ameglia sabato 29 maggio in piazza Pertini dalle 10 alle 12

La Spezia città sabato 29 maggio in corso Cavour all’altezza di piazza Beverini dalle 17 alle 19