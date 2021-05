L’Arte di Imperia ha emanato un Bando per la vendita di alcuni alloggi a Riva Ligure e Badalucco con un ribasso del 30%

L’Arte di Imperia sta procedendo alla vendita di alloggi siti nel Comune di Riva Ligure e nel Comune di Badalucco con un ribasso del 30% rispetto al bando precedente. Se stai cercando casa per viverci o per fare semplicemente un investimento, questo è il momento giusto!

L'offerta di Riva Ligure prevede 6 alloggi di varie metrature con giardino e box auto in via Vergere n°9 e n°11. La palazzina in cui sono ubicati gli appartamenti in vendita è dotata di impianto di riscaldamento centralizzato e contacalorie, interamente coibentata con cappotto esterno, ottimi serramenti e finiture.

L'offerta di Badalucco prevede invece, tre bellissime mansarde in via Cristoforo Colombo 94,in pieno centro, di varie metrature, finemente ristrutturate, mai abitate e dotate di impianto di riscaldamento e raffrescamento ad aria con pompa di calore centralizzata.

Se sei interessato alle offerte puoi richiedere appuntamento per visionare gli immobili inviando una email a info@arteim.it, arteim@pec.it o telefonando al numero 0183 76961.

Per ulteriori informazioni cliccare sui seguenti files con un rimando alle pubblicità: Badalucco, Riva Ligure