Sanremo: pino morto all'altezza rotonda per valle Armea, la segnalazione con foto di un lettore

“Ieri transitavo sull'Aurelia, altezza rotonda per valle Armea... ho notato un grosso Pino adiacente alla carreggiata praticamente secco, morto... considerato che qualche giorno fa è crollato un pino ‘sano’ e verde in via Nino Bixio distruggendo alcune auto (per fortuna senza ferire nessuno) mi sono premurato di avvisare chi pensavo che potesse essere competente nell’intervenire... telefono e mi rispondono che devo fare il 112... richiamo il 112 e mi ripassano l’ente di prima-

Io volevo solo sottolineare la situazione di potenziale pericolo e che secondo me valeva la pena andare a controllare... la cosa che mi ha dato fastidio è stata un po’ la reazione che ho avvertito dall’altra parte della cornetta: se dovessimo andare a controllare tutte le piante che presentano dei problemi non ne usciremmo più... (posso capire che ci sono problemi più urgenti) oppure sentirsi dire: perché ha contattato proprio noi?



Ora non mi va di scrivere l’ente a cui mi sono rivolto... tanto se chi mi ha risposto legge questa mia riflessione si può riconoscere ed è anche una chiamata registrata... però io semplicemente da cittadino ho ritenuto di fare una segnalazione di potenziale pericolo. Dall’altra parte mi sarei aspettato: grazie di avercelo segnalato vedremo di controllare e non ‘perché ci ha chiamati? Mi dice l’esatto numero civico? Se dovessimo controllare tutte le piante pericolanti?’

Ecco mi sono sentito un po’ preso per un visionario... comunque pubblico le foto del pino morto in questione... ad ognuno le proprie riflessioni...



Marco Stella”.